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В Башкирии восстановили часть объектов, поврежденных при атаке БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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11:07 20.07.2026
В Башкирии восстановили часть объектов, поврежденных при атаке БПЛА

Назаров: в Салавате восстановили часть объектов, поврежденных при атаке БПЛА

© Фото : пресс-служба правительства Республики БашкортостанНефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават"
Нефтехимический комплекс Газпром нефтехим Салават - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Башкортостан
Нефтехимический комплекс "Газпром нефтехим Салават". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башкирском Салавате поврежденные после атаки БПЛА объекты частично восстановлены, а по части восстановление завершается.
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Часть поврежденных после атаки БПЛА объектов в башкирском Салавате восстановлена, завершается восстановление еще части, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
Глава Башкирии Радий Хабиров 14 июля сообщал об отражении атаки вражеских БПЛА на промзону Салавата. Он уточнял, что пострадавших нет. По его словам, был ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников.
"Это атака на нефтехимический комплекс Салавата - самая массированная атака, которая была на территории Башкортостана. Основные объекты не пострадали. Было повреждение эстакад, по которым подаются ресурсы, проходит электрический кабель. Сейчас часть их восстановили, часть - завершается восстановление. Без больших потерь удалось отбить эту атаку", - сказал Назаров на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник.
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СалаватРеспублика БашкортостанАндрей Назаров
 
 
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