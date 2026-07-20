В Башкирии восстановили часть объектов, поврежденных при атаке БПЛА

"Это атака на нефтехимический комплекс Салавата - самая массированная атака, которая была на территории Башкортостана. Основные объекты не пострадали. Было повреждение эстакад, по которым подаются ресурсы, проходит электрический кабель. Сейчас часть их восстановили, часть - завершается восстановление. Без больших потерь удалось отбить эту атаку", - сказал Назаров на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник.