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Блогер Вероника Ярошик получила срок за сбыт наркотиков - РИА Новости, 20.07.2026
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16:28 20.07.2026 (обновлено: 16:44 20.07.2026)
Блогер Вероника Ярошик получила срок за сбыт наркотиков

Блогер Вероника Ярошик получила 13 лет за сбыт наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский областной суд приговорил Веронику Ярошик к 13 годам колонии за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
  • Из незаконного оборота изъято почти четыре килограмма мефедрона.
  • Ярошик, действуя в составе ОПГ, расфасовывала наркотики в предметы бытовой техники и пересылала их в различные регионы России.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 13 годам колонии блогера Веронику Ярошик за сбыт наркотиков в особо крупном размере, из незаконного оборота изъято почти четыре килограмма мефедрона, сообщила прокуратура области.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области суд приговорил Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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В суде установлено, что Ярошик в составе организованной преступной группы выполняла роль "отправителя" - по указанию кураторов она получала через тайники-закладки на территории Подмосковья крупные партии мефедрона. В целях конспирации блогер покупала предметы бытовой техники, расфасовывала в них наркотическое средство и пересылала другим участникам ОПГ в различные регионы РФ.
"В период с сентября по октябрь 2023 года злоумышленница, находясь на территории Московской области, расфасовала наркотические средства в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку, после чего через почтовые отделения отправила посылки сообщникам в Сахалинскую, Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края", - рассказали в прокуратуре.
Ее деятельность пресекли правоохранители, в ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято почти четыре килограмма мефедрона.
В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
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