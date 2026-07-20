Блогер Вероника Ярошик получила срок за сбыт наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский областной суд приговорил Веронику Ярошик к 13 годам колонии за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Из незаконного оборота изъято почти четыре килограмма мефедрона.

Ярошик, действуя в составе ОПГ, расфасовывала наркотики в предметы бытовой техники и пересылала их в различные регионы России.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московский областной суд приговорил к 13 годам колонии блогера Веронику Ярошик за сбыт наркотиков в особо крупном размере, из незаконного оборота изъято почти четыре килограмма мефедрона, сообщила прокуратура области.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области суд приговорил Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

В суде установлено, что Ярошик в составе организованной преступной группы выполняла роль "отправителя" - по указанию кураторов она получала через тайники-закладки на территории Подмосковья крупные партии мефедрона. В целях конспирации блогер покупала предметы бытовой техники, расфасовывала в них наркотическое средство и пересылала другим участникам ОПГ в различные регионы РФ

"В период с сентября по октябрь 2023 года злоумышленница, находясь на территории Московской области, расфасовала наркотические средства в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку, после чего через почтовые отделения отправила посылки сообщникам в Сахалинскую, Калининградскую области, Приморский и Хабаровский края", - рассказали в прокуратуре.

Ее деятельность пресекли правоохранители, в ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято почти четыре килограмма мефедрона.