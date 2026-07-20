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Россиянам объяснили, как не потерять пенсионные накопления - РИА Новости, 20.07.2026
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02:10 20.07.2026 (обновлено: 14:20 20.07.2026)
Россиянам объяснили, как не потерять пенсионные накопления

Аналитик Недбай предостерег от досрочного перевода средств между страховщиками

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Досрочный перевод средств между страховщиками в системе обязательного пенсионного страхования ведет к потере инвестиционного дохода за последний пятилетний период.
  • Чтобы избежать потерь, необходимо заранее запросить выписку у страховщика и определить дату завершения пятилетнего цикла.
  • Можно также перевести накопления в Программу долгосрочных сбережений.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стремление граждан управлять пенсионными накоплениями часто приводит к ошибке, которая аннулирует прибыль. О том, как не потерять капитал, агентству Прайм рассказал председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай.
Главная опасность — досрочный перевод средств между страховщиками. В системе обязательного пенсионного страхования безубыточная смена фонда возможна только раз в пять лет.
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"Если инициировать смену фонда досрочно, до истечения этого срока, происходит автоматическая потеря всего инвестиционного дохода, заработанного за последний пятилетний период", — предупредил эксперт.
Чтобы избежать потерь, нужно заранее запросить выписку у нынешнего страховщика и точно определить дату завершения пятилетнего цикла.
Альтернатива — перевод накоплений в Программу долгосрочных сбережений, где можно выбрать единовременную или срочную выплату, а средства наследуются. Также программа дает доступ к государственному софинансированию (до 36 тысяч рублей в год) и налоговому вычету. При выборе фонда важно оценивать его стабильность и накопленную доходность за пять-десять лет, заключил Недбай.
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