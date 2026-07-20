Россиянам объяснили, как не потерять пенсионные накопления

Главная опасность — досрочный перевод средств между страховщиками. В системе обязательного пенсионного страхования безубыточная смена фонда возможна только раз в пять лет.

Альтернатива — перевод накоплений в Программу долгосрочных сбережений, где можно выбрать единовременную или срочную выплату, а средства наследуются. Также программа дает доступ к государственному софинансированию (до 36 тысяч рублей в год) и налоговому вычету. При выборе фонда важно оценивать его стабильность и накопленную доходность за пять-десять лет, заключил Недбай.