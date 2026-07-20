Беженец рассказал об иностранных наемниках ВСУ в Красноармейске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные наемники переодевались в гражданскую одежду и передвигались по Красноармейску (Покровску) в сопровождении куратора, сообщил беженец из Родинского Сергей Кушнир.
- Красноармейск был освобожден российскими войсками 1 декабря 2025 года.
- Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города в этот же день.
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Иностранные наемники, находившиеся в Красноармейске до освобождения города российскими войсками, переодевались в гражданскую одежду и передвигались по городу в сопровождении куратора, сообщил РИА Новости беженец из Родинского Сергей Кушнир.
Красноармейск (украинское название — Покровск) был освобожден российскими войсками 1 декабря 2025 года. В этот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.
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"Да, я в Покровске видел иностранцев, там по-английски шли, разговаривали... Они в гражданку переодевались, в Покровск заехали на авторынок, купили там на свои иномарки запчасти, идут, разговаривают на иностранном", — сказал беженец.
По словам Кушнира, иностранцы, которых он видел, были военнослужащими.
"Конечно, их украинский куратор сопровождал или смотрящий, чтобы они не потерялись", — добавил он.