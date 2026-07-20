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Беженец рассказал об иностранных наемниках ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 20.07.2026
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Беженец рассказал об иностранных наемниках ВСУ в Красноармейске

РИА Новости: наемники ВСУ в Красноармейске переодевались в гражданскую одежду

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкОсвобожденный российскими военными Красноармейск
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
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Освобожденный российскими военными Красноармейск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные наемники переодевались в гражданскую одежду и передвигались по Красноармейску (Покровску) в сопровождении куратора, сообщил беженец из Родинского Сергей Кушнир.
  • Красноармейск был освобожден российскими войсками 1 декабря 2025 года.
  • Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города в этот же день.
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Иностранные наемники, находившиеся в Красноармейске до освобождения города российскими войсками, переодевались в гражданскую одежду и передвигались по городу в сопровождении куратора, сообщил РИА Новости беженец из Родинского Сергей Кушнир.
Красноармейск (украинское название — Покровск) был освобожден российскими войсками 1 декабря 2025 года. В этот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.
«
"Да, я в Покровске видел иностранцев, там по-английски шли, разговаривали... Они в гражданку переодевались, в Покровск заехали на авторынок, купили там на свои иномарки запчасти, идут, разговаривают на иностранном", — сказал беженец.
По словам Кушнира, иностранцы, которых он видел, были военнослужащими.
"Конечно, их украинский куратор сопровождал или смотрящий, чтобы они не потерялись", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскПокровскСергей КушнирВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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