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В Донецке мужчина самостоятельно выбрался из горевшего после атаки ВСУ дома - РИА Новости, 20.07.2026
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23:04 20.07.2026 (обновлено: 23:06 20.07.2026)
В Донецке мужчина самостоятельно выбрался из горевшего после атаки ВСУ дома

РИА Новости: житель Донецка смог выбраться из загоревшегося после атаки ВСУ дома

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные на месте загоревшегося после атаки дрона ВСУ частного дома в Донецке
Пожарные на месте загоревшегося после атаки дрона ВСУ частного дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные на месте загоревшегося после атаки дрона ВСУ частного дома в Донецке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Куйбышевском районе Донецка произошел пожар в результате атаки дронов ВСУ.
  • Три дома разрушены и два повреждены, при этом никто не пострадал.
  • Тушение пожара осложнялось многослойными деревянными перекрытиями и угрозой обрушения конструкций домов.
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Мужчина самостоятельно выбрался из загоревшегося дома после атаки дрона ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по ДНР.
В понедельник сотрудник следственных органов СК сообщил РИА Новости о разрушении трех и повреждении двух домов в результате ночной атаки украинских БПЛА в Донецке.
«
"Ночью в Куйбышевском районе дроны дважды атаковали частный сектор. В результате – огнем были объяты три двухэтажных дома, два из которых – жилые. К счастью, никто не пострадал. Из одного домостроения мужчина смог самостоятельно выйти до прибытия спасателей. На месте работали 45 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что существенно осложняли тушение многослойные деревянные перекрытия из-за возможности перехода огня с одного участка на другой и присутствие угрозы обрушения конструкций домов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКуйбышевский районДонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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