В Донецке мужчина самостоятельно выбрался из горевшего после атаки ВСУ дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Куйбышевском районе Донецка произошел пожар в результате атаки дронов ВСУ.
- Три дома разрушены и два повреждены, при этом никто не пострадал.
- Тушение пожара осложнялось многослойными деревянными перекрытиями и угрозой обрушения конструкций домов.
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Мужчина самостоятельно выбрался из загоревшегося дома после атаки дрона ВСУ по Куйбышевскому району Донецка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России по ДНР.
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"Ночью в Куйбышевском районе дроны дважды атаковали частный сектор. В результате – огнем были объяты три двухэтажных дома, два из которых – жилые. К счастью, никто не пострадал. Из одного домостроения мужчина смог самостоятельно выйти до прибытия спасателей. На месте работали 45 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что существенно осложняли тушение многослойные деревянные перекрытия из-за возможности перехода огня с одного участка на другой и присутствие угрозы обрушения конструкций домов.
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