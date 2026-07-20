В Донецке мужчина самостоятельно выбрался из горевшего после атаки ВСУ дома

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"Ночью в Куйбышевском районе дроны дважды атаковали частный сектор. В результате – огнем были объяты три двухэтажных дома, два из которых – жилые. К счастью, никто не пострадал. Из одного домостроения мужчина смог самостоятельно выйти до прибытия спасателей. На месте работали 45 сотрудников МЧС России и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.