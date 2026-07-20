В Белгородской области умер мужчина, раненный при ударе ВСУ 18 июля

БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 18 июля в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородской области, скончался в больнице, сообщили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородского округа. От полученных травм на месте скончался мужчина, пять человек пострадали. Из них один мужчина находится в тяжелом состоянии, шестнадцатилетняя девушка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.