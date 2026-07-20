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В Белгородской области умер мужчина, раненный при ударе ВСУ 18 июля - РИА Новости, 20.07.2026
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09:21 20.07.2026
В Белгородской области умер мужчина, раненный при ударе ВСУ 18 июля

В Белгородской области умер раненный при ударе ВСУ по автобусу 18 июля мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус в поселке Дубовое Белгородского округа погиб мужчина, пять человек пострадали.
  • Мужчина, получивший тяжелые ранения в ходе этой атаки, скончался в больнице.
БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 18 июля в результате атаки украинского дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородской области, скончался в больнице, сообщили в региональном оперштабе.
Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородского округа. От полученных травм на месте скончался мужчина, пять человек пострадали. Из них один мужчина находится в тяжелом состоянии, шестнадцатилетняя девушка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.
"Вчера в отделении реанимации скончался мужчина, который пострадал при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в поселке Дубовое", - говорится в сообщении канала оперштаба региона на платформе "Макс".
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