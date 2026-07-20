Аферисты создают поддельные сайты и сообщества детских лагерей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм с ценами на путевки в 2–3 раза ниже рыночных.

Распространена схема с кражей аккаунтов в соцсетях или на «Госуслугах» через ссылки в сообщениях якобы от знакомых с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе на льготную путевку в лагерь.

Для избежания мошенничества рекомендуется проверять лагеря и турфирмы через официальный реестр, искать независимые отзывы, звонить по официальному телефону и оплачивать путевки только на расчетный счет организации.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества известных детских лагерей и турфирм, выставляют на них цены в 2-3 раза ниже рыночных, а после получения средств за путевки удаляют всю информацию и ссылку, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

"Самая распространенная схема - поддельные сайты и сообщества, копирующие известные детские лагеря и турфирмы. Мошенники добавляют яркое оформление и поддельные отзывы, а цены на путевки ставят в 2-3 раза ниже рыночных. Для ускорения решения искусственно создается ажиотаж: сообщается, что "мест почти не осталось" или "акция действует только сегодня", а оплату просят перевести на карту физического лица. После получения денег сайт или сообщество исчезает", - предупредил он.

Кроме того, эксперт отметил схему, когда мошенники через соцсети распространяют сообщения якобы от знакомого с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе на льготную путевку в лагерь. Для голосования предлагается перейти по ссылке, авторизоваться через мессенджер и ввести код подтверждения. Но в реальности это проводит к краже аккаунта в соцсети или на "Госуслугах".

Похожим образом действуют и мошеннические чат-боты, которые под видом "приема заявок" или "бронирования путевки" собирают персональные данные и коды подтверждения, добавил Морев