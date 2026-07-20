В Совфеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли.

QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести личные данные или авторизоваться через банк или «Госуслуги».

После ввода данных мошенники могут пытаться войти в аккаунты жертвы, а ей начинают приходить коды подтверждения от банков, «Госуслуг» или других сервисов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Мошенники могут использовать QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения", - рассказал политик.

Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или "Госуслуги", подтвердить действие кодом из СМС либо установить приложение.