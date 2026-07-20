Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 20.07.2026
В Совфеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту

В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

© Depositphotos.com / anyaberkutПассажир ожидает в аэропорту
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Depositphotos.com / anyaberkut
Пассажир ожидает в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли.
  • QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести личные данные или авторизоваться через банк или «Госуслуги».
  • После ввода данных мошенники могут пытаться войти в аккаунты жертвы, а ей начинают приходить коды подтверждения от банков, «Госуслуг» или других сервисов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Мошенники могут использовать QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения", - рассказал политик.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами
19 июля, 02:57
Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или "Госуслуги", подтвердить действие кодом из СМС либо установить приложение.
"После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, "Госуслуг" или других сервисов. При этом жертве может казаться, что все началось только со сканирования QR-кода, хотя фактически ее провели через сценарий социальной инженерии", - констатировал парламентарий.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ТехнологииОбществоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала