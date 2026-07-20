В Совфеде рассказали о новой схеме обмана россиян в аэропорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли.
- QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести личные данные или авторизоваться через банк или «Госуслуги».
- После ввода данных мошенники могут пытаться войти в аккаунты жертвы, а ей начинают приходить коды подтверждения от банков, «Госуслуг» или других сервисов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Мошенники могут использовать QR-коды в аэропортах и других местах, где люди спешат и хуже контролируют свои действия. Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения", - рассказал политик.
Сенатор объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу, где человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или "Госуслуги", подтвердить действие кодом из СМС либо установить приложение.
"После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, "Госуслуг" или других сервисов. При этом жертве может казаться, что все началось только со сканирования QR-кода, хотя фактически ее провели через сценарий социальной инженерии", - констатировал парламентарий.
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