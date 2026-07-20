Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник пообещал киевскому режиму "особую благодарность" за налет 400 беспилотников на Москву.
- Он назвал попытки Владимира Зеленского показать способность к терроризму на западные деньги пшиком.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские ПВО "разобрали" атаку нескольких сотен беспилотников на Москву, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.
"Четыреста дронов — это огромная армада <...>. За покушение на столицу будет отдельная благодарность", — написал он в Telegram-канале.
По словам дипломата, Владимир Зеленский пытался на западные деньги показать "хотя бы способность к терроризму, но выходит пшик".
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 до 5:00 в направлении столицы летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов, однако системы ПВО перехватили большую часть на дальних подступах.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18