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Мирошник рассказал об отражении атаки 400 дронов на Москву - РИА Новости, 20.07.2026
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08:54 20.07.2026 (обновлено: 09:19 20.07.2026)
Мирошник рассказал об отражении атаки 400 дронов на Москву

Мирошник: за атаку 400 БПЛА ВСУ на Москву будет отдельная благодарность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник пообещал киевскому режиму "особую благодарность" за налет 400 беспилотников на Москву.
  • Он назвал попытки Владимира Зеленского показать способность к терроризму на западные деньги пшиком.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские ПВО "разобрали" атаку нескольких сотен беспилотников на Москву, заявил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.
"Четыреста дронов — это огромная армада <...>. За покушение на столицу будет отдельная благодарность", — написал он в Telegram-канале.
По словам дипломата, Владимир Зеленский пытался на западные деньги показать "хотя бы способность к терроризму, но выходит пшик".
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 до 5:00 в направлении столицы летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов, однако системы ПВО перехватили большую часть на дальних подступах.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияВладимир ЗеленскийРодион МирошникСергей Собянин
 
 
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