По словам дипломата, Владимир Зеленский пытался на западные деньги показать "хотя бы способность к терроризму, но выходит пшик".

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.