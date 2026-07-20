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Эксперт рассказал о значении новых мер поддержки учителей - РИА Новости, 20.07.2026
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22:37 20.07.2026 (обновлено: 22:54 20.07.2026)
Эксперт рассказал о значении новых мер поддержки учителей

Тарасов: указ о поддержке учителей привлечет в школы лучшие кадры

© РИА Новости / Мария ДевахинаРектор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов
Ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Ректор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Сергей Тарасов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
  • Меры включают правовую защиту педагогов, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам, обязательное наставничество для молодых специалистов и присвоение звания "Ветеран труда" при стаже 25 лет.
  • Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов считает, что новые меры позволят привлекать в школы лучшие кадры и сохранять опытных специалистов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новые меры поддержки учителей, включая правовую защиту педагогов и присвоение звания "Ветеран труда" при стаже 25 лет, позволят привлекать в школы лучшие кадры и сохранять опытных специалистов, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и благоприятных условий работы.
"Уже сегодня формируется новое восприятие учительского труда в обществе. Педагог чувствует правовую защиту. Присвоение звания "Ветеран труда" при стаже 25 лет подчеркнет ценность многолетнего служения детям. Эти шаги позволяют привлекать в профессию лучшие кадры и сохранять опытных специалистов в школе на долгие годы", - сказал Тарасов.
Он отметил, что указ гарантирует непрерывное профессиональное развитие на протяжении всей карьеры. Кроме того, предусмотрены бесплатная юридическая помощь по трудовым вопросам и обязательное наставничество для молодых специалистов сроком не менее года.
По словам эксперта, последовательная государственная политика положительно влияет на выбор молодежи. Так, с начала приема в Герценовский университет было подано свыше 135 тысяч заявлений, что уже превышает итоговые цифры прошлого года.
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