Эксперт рассказал о значении новых мер поддержки учителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.

Меры включают правовую защиту педагогов, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам, обязательное наставничество для молодых специалистов и присвоение звания "Ветеран труда" при стаже 25 лет.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов считает, что новые меры позволят привлекать в школы лучшие кадры и сохранять опытных специалистов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новые меры поддержки учителей, включая правовую защиту педагогов и присвоение звания "Ветеран труда" при стаже 25 лет, позволят привлекать в школы лучшие кадры и сохранять опытных специалистов, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и благоприятных условий работы.

"Уже сегодня формируется новое восприятие учительского труда в обществе. Педагог чувствует правовую защиту. Присвоение звания "Ветеран труда" при стаже 25 лет подчеркнет ценность многолетнего служения детям. Эти шаги позволяют привлекать в профессию лучшие кадры и сохранять опытных специалистов в школе на долгие годы", - сказал Тарасов.

Он отметил, что указ гарантирует непрерывное профессиональное развитие на протяжении всей карьеры. Кроме того, предусмотрены бесплатная юридическая помощь по трудовым вопросам и обязательное наставничество для молодых специалистов сроком не менее года.