В Китае резко упали продажи Mercedes-Benz

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи Mercedes-Benz в Китае упали почти на 28% в первом полугодии из-за возросшей конкуренции.
- По словам представителя Mercedes-Benz, другие немецкие автопроизводители также терпят убытки в Китае, а китайские марки быстро завоевывают доли рынка в Европе.
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Продажи немецкого автоконцерна Mercedes-Benz в Китае упали почти на 30% в первом полугодии из-за резко возросшей конкуренции на азиатском рынке, заявил член правления и директор по производству компании Михаэль Шибе.
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"В Китае представлено более сотни автомобильных марок. В первом полугодии Mercedes продал там на 28% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Шибе в интервью газете Handelsblatt.
По его данным, другие немецкие автопроизводители также на протяжении многих лет терпят убытки в Китае.
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"А теперь китайцы быстро завоевывают доли рынка и в Европе", - отметил представитель Mercedes-Benz. В этой связи он призвал повысить производительность труда в Германии.
Шибе ранее допустил закрытие заводов в Германии и перенос мощностей за рубеж из-за высоких расходов на оплату труда в ФРГ.
В апреле Mercedes-Benz Group AG сообщил, что его квартальная чистая прибыль снизилась на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,4 миллиарда евро.