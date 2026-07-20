Mercedes-Benz допустил закрытие заводов в ФРГ и перенос мощностей за рубеж

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаэль Шибе, член правления и директор по производству Mercedes-Benz, допустил закрытие заводов в Германии и перенос производственных мощностей за рубеж из-за высоких расходов на оплату труда.

Шибе заявил о необходимости оптимизации издержек на рабочую силу, включая увеличение рабочей недели с 35 до 40 часов и пересмотр выплаты специальных надбавок.

Пример расширения завода Mercedes-Benz в Венгрии позволил компании сократить производственные затраты на 70%, что стало аргументом в пользу оптимизации затрат на рабочую силу в Германии.

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Член правления и директор по производству немецкого автоконцерна Mercedes-Benz Михаэль Шибе допустил закрытие заводов в Германии и перенос производственных мощностей за рубеж из-за высоких расходов на оплату труда в ФРГ.

"Нам придется перенести еще больше рабочих мест за границу. В самом крайнем случае это может привести к закрытию заводов в Германии", - заявил Шибе в интервью газете Handelsblatt, отвечая на вопрос о дальнейших действиях автоконцерна в случае отсутствия компромисса по пересмотру заключенных с профсоюзами коллективных договоров.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что руководство автоконцерна стремится избежать подобного сценария, сохранив рабочие места и производственные площадки в Германии . Однако для этого, по его словам, необходимо оптимизировать издержки на рабочую силу.

Говоря о предстоящих дискуссиях по корректировке коллективных переговоров, Шибе, в частности, указал на необходимость увеличения на заводах концерна в Германии рабочей недели с 35 до 40 часов.

"Нам также необходимо совместно обсудить, сможем ли мы и в дальнейшем позволить себе выплату специальных надбавок, предусмотренных коллективными договорами", - отметил он.

Аргументируя позицию руководства автоконцерна по оптимизации затрат на рабочую силу в Германии, Шибе сослался на пример расширения за вода Mer cedes-Benz в Венгрии. По его словам, это позволило компании сократить свои производственные затраты сразу на 70%. Шибе пояснил, что на венгерской площадке в Кечкемете сотрудники концерна работают больше часов, а уровень их заболеваемости значительно ниже, чем у коллег в Германии.

Газета Handelsblatt ранее сообщила, что Mercedes-Benz Group AG оставит 90 тысяч своих сотрудников в Германии без ежегодной премии. Руководство компании также планирует увеличить продолжительность рабочей недели без доплаты. По оценкам Handelsblatt, сэкономленная сумма может составить более 10 миллионов евро.