Рейтинг@Mail.ru
Медведчук рассказал, зачем Мерцу нужна война с Россией - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 20.07.2026 (обновлено: 13:13 20.07.2026)
Медведчук рассказал, зачем Мерцу нужна война с Россией

Медведчук: Мерц зря надеется поправить экономику Германии войной с Россией

© REUTERS / Yves HermanКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует улучшить экономическую ситуацию в стране путем перевода ее на военные рельсы и войны против России, считает Виктор Медведчук.
  • На фоне милитаризации Германии происходит промышленный спад: с 2022 по конец 2025 года объем производства в некоторых отраслях промышленности сократился на 15,2%, а в целом по промышленности — на 9,5%.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает поправить экономическую ситуацию в стране путем перевода ее на военные рельсы и войны против России, но эти планы ждет крах, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Потомок нациста Мерц реально думает поправить дела страны широкомасштабной войной с Россией, для чего разворачивает ВПК и сворачивает выпуск гражданской продукции, приводя в жизнь известный нацистский лозунг "Пушки вместо масла", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Медведчук сравнил Мерца с Гитлером
6 апреля, 10:24
По его словам, Мерцу следует почитать историю собственной страны и узнать, что вышеуказанный лозунг привел к тому, что в конечном итоге не было ни масла, ни пушек, а страна лежала в руинах.
"Милитаризация Германии идет на фоне промышленного спада. Начиная с 2022 года и до конца 2025 года объем производства в химической, бумажной, стекольной и металлургической промышленности сократился на 15,2%. В целом по всей промышленности спад за тот же период достиг 9,5%. 19%, или каждая пятая из немецких компаний, полностью прекратили производство внутри страны; бизнес сворачивается и бежит из Германии", - отметил Медведчук.
Кроме того, глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику: Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%. На китайском рынке реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь 2026 года сократилась не менее чем на 30%, написал Медведчук.
"Но почему немецкие журналисты не анализируют, что данные компании на 100% потеряли российский рынок? Более того, в стране уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили и запчасти к ним в Россию. Как не вспомнить, что перед Второй мировой войной в Германии уже сворачивали производство малолитражек Volkswagen, переведя концерн на военные рельсы", - напомнил оппозиционный украинский политик.
Ранее сообщалось, что дед действующего канцлера ФРГ Мерца, Йозеф Пауль Совиньи во времена Третьего рейха занимал должность бургомистра Брилона и состоял в рядах НСДАП.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Мерц готов уничтожить Германию, считает Медведчук
13 июля, 09:17
 
В миреГерманияРоссияУкраинаВиктор МедведчукФридрих МерцVolkswagen GroupОппозиционная платформа - За жизньBMW AGVolkswagen TouaregMercedesBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала