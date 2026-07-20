Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует улучшить экономическую ситуацию в стране путем перевода ее на военные рельсы и войны против России, считает Виктор Медведчук.

На фоне милитаризации Германии происходит промышленный спад: с 2022 по конец 2025 года объем производства в некоторых отраслях промышленности сократился на 15,2%, а в целом по промышленности — на 9,5%.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает поправить экономическую ситуацию в стране путем перевода ее на военные рельсы и войны против России, но эти планы ждет крах, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Потомок нациста Мерц реально думает поправить дела страны широкомасштабной войной с Россией , для чего разворачивает ВПК и сворачивает выпуск гражданской продукции, приводя в жизнь известный нацистский лозунг "Пушки вместо масла", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте " Другая Украина ".

По его словам, Мерцу следует почитать историю собственной страны и узнать, что вышеуказанный лозунг привел к тому, что в конечном итоге не было ни масла, ни пушек, а страна лежала в руинах.

"Милитаризация Германии идет на фоне промышленного спада. Начиная с 2022 года и до конца 2025 года объем производства в химической, бумажной, стекольной и металлургической промышленности сократился на 15,2%. В целом по всей промышленности спад за тот же период достиг 9,5%. 19%, или каждая пятая из немецких компаний, полностью прекратили производство внутри страны; бизнес сворачивается и бежит из Германии", - отметил Медведчук.

Кроме того, глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику: Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%. На китайском рынке реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь 2026 года сократилась не менее чем на 30%, написал Медведчук.

"Но почему немецкие журналисты не анализируют, что данные компании на 100% потеряли российский рынок? Более того, в стране уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили и запчасти к ним в Россию. Как не вспомнить, что перед Второй мировой войной в Германии уже сворачивали производство малолитражек Volkswagen, переведя концерн на военные рельсы", - напомнил оппозиционный украинский политик.