Более 7 тыс жительниц Подмосковья самостоятельно записались на маммографию

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 7 тысяч женщин в Подмосковье записались на маммографию самостоятельно, по итогам обследований у 686 пациенток выявили отклонения, в десяти случаях диагностировали онкологические заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Возможность самозаписи делает профилактическую диагностику более доступной для жительниц региона. С начала года ей воспользовались уже более 7 тысяч женщин. По итогам исследований у 686 пациенток были выявлены отклонения, а в десяти случаях диагностированы онкологические заболевания", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что все женщины направлены на дальнейшее обследование и лечение.

Женщины старше 40 лет, прикрепленные к поликлинике Московской области, могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили ее последние два года. Направление врача для этого не нужно. Исследование можно пройти в удобное время.