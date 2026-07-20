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Более 7 тыс жительниц Подмосковья самостоятельно записались на маммографию - РИА Новости, 20.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:24 20.07.2026
Более 7 тыс жительниц Подмосковья самостоятельно записались на маммографию

Свыше 7 тыс жительниц Подмосковья сами записались на маммографию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант настраивает цифровой маммограф. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 7 тысяч женщин в Подмосковье записались на маммографию самостоятельно, по итогам обследований у 686 пациенток выявили отклонения, в десяти случаях диагностировали онкологические заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Возможность самозаписи делает профилактическую диагностику более доступной для жительниц региона. С начала года ей воспользовались уже более 7 тысяч женщин. По итогам исследований у 686 пациенток были выявлены отклонения, а в десяти случаях диагностированы онкологические заболевания", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства добавил, что все женщины направлены на дальнейшее обследование и лечение.
Женщины старше 40 лет, прикрепленные к поликлинике Московской области, могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили ее последние два года. Направление врача для этого не нужно. Исследование можно пройти в удобное время.
Запись доступна через региональный портал "Здоровье", по телефону 122 или в приложении "Добродел: Здоровье".
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