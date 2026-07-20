На Урале проверят аттракцион, где перевернулась кабинка колеса обозрения

Краткий пересказ от РИА ИИ В парке "Притяжение" в Магнитогорске одна из кабинок аттракциона "Колесо обозрения" перевернулась во время движения.

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска проведет проверку соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности аттракциона.

Администрация парка объяснила инцидент некорректным срабатыванием тормозного механизма одной из кабинок и подчеркнула, что подобная ситуация исключена при штатной эксплуатации с пассажирами.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит работу аттракциона в парке города Магнитогорска Челябинской области, где в ходе движения колеса обозрения одна из кабинок перевернулась, она была пуста, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

Telegram-каналы в понедельник распространили видео из парка "Притяжение" города Магнитогорска , где одна из кабинок аттракциона "Колесо обозрения" во время движения была в перевернутом состоянии.

"Прокуратура Правобережного района Магнитогорска с привлечением специалистов проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракциона", - сказали в пресс-центре.

В перевернутой кабинке аттракциона людей не было, уточнили в пресс-центре.

В администрации парка аттракционов РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 19 июля вечером.

"Во время работы аттракциона было выявлено некорректное срабатывание тормозного механизма одной из кабинок. В целях требований и обеспечения безопасности посетителей было принято решение остановить аттракцион, произвести высадку пассажиров и выполнить дополнительную проверку и настройку системы тормозов раскачивания", - сказали в администрации.

Сотрудник уточнил, что один из тормозов имел избыточное усилие прижатия, и если кабинка была пустая, это приводило к ее нештатному повороту относительно рабочего положения, но при штатной эксплуатации с пассажирами подобная ситуация исключена.