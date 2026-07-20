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На Урале проверят аттракцион, где перевернулась кабинка колеса обозрения - РИА Новости, 20.07.2026
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15:04 20.07.2026 (обновлено: 15:23 20.07.2026)
На Урале проверят аттракцион, где перевернулась кабинка колеса обозрения

В Магнитогорске проверят аттракцион, где перевернулась кабинка колеса обозрения

© СоцсетиПеревернутая кабинка на колесе обозрения в Магнитогорске
Перевернутая кабинка на колесе обозрения в Магнитогорске - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети
Перевернутая кабинка на колесе обозрения в Магнитогорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке "Притяжение" в Магнитогорске одна из кабинок аттракциона "Колесо обозрения" перевернулась во время движения.
  • Прокуратура Правобережного района Магнитогорска проведет проверку соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности аттракциона.
  • Администрация парка объяснила инцидент некорректным срабатыванием тормозного механизма одной из кабинок и подчеркнула, что подобная ситуация исключена при штатной эксплуатации с пассажирами.
ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура проверит работу аттракциона в парке города Магнитогорска Челябинской области, где в ходе движения колеса обозрения одна из кабинок перевернулась, она была пуста, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
Telegram-каналы в понедельник распространили видео из парка "Притяжение" города Магнитогорска, где одна из кабинок аттракциона "Колесо обозрения" во время движения была в перевернутом состоянии.
"Прокуратура Правобережного района Магнитогорска с привлечением специалистов проверит соблюдение правил эксплуатации и требований безопасности аттракциона", - сказали в пресс-центре.
В перевернутой кабинке аттракциона людей не было, уточнили в пресс-центре.
В администрации парка аттракционов РИА Новости пояснили, что инцидент произошел 19 июля вечером.
"Во время работы аттракциона было выявлено некорректное срабатывание тормозного механизма одной из кабинок. В целях требований и обеспечения безопасности посетителей было принято решение остановить аттракцион, произвести высадку пассажиров и выполнить дополнительную проверку и настройку системы тормозов раскачивания", - сказали в администрации.
Сотрудник уточнил, что один из тормозов имел избыточное усилие прижатия, и если кабинка была пустая, это приводило к ее нештатному повороту относительно рабочего положения, но при штатной эксплуатации с пассажирами подобная ситуация исключена.
В понедельник "Колесо обозрения" находится на техническом обслуживании, все остальные аттракционы работают, добавили в парке.
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