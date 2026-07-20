Краткий пересказ от РИА ИИ В России появилась магистратура для инженеров гибридных сетей связи, которую запускают университет ИТМО и компания «Бюро 1440».

Программа обучения предусматривает использование искусственного интеллекта и анализ больших массивов данных.

Инженеры компании разработают учебный план, будут преподавать профильные дисциплины и привлекать студентов к исследовательским проектам, а также обеспечивать стипендии для всех студентов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Магистратура для инженеров гибридных сетей связи появилась в России, программу запускают университет ИТМО и российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

"Одно из новых направлений подготовки - первая в России магистратура для инженеров, которые смогут объединять спутниковую и наземную связь в единую систему. Трек запускают университет ИТМО и российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440", - сообщили там.

Там рассказали, что программа обучения предусматривает использование возможностей искусственного интеллекта как базовой составляющей инженерной работы. Студентов научат анализировать большие массивы данных, а при необходимости разрабатывать собственные решения для работы с ними.

В компании отметили, что инженеры разработали учебный план и будут преподавать на курсе профильные дисциплины, а также привлекать студентов к исследовательским проектам. Все студенты будут получать стипендию от компании.

"Развитие гибридных сетей связи требует инженеров нового типа - способных одновременно работать с наземной и космической инфраструктурой, алгоритмами связи, математическими моделями и программным обеспечением. Сегодня такие компетенции, как правило, формируются на стыке нескольких специальностей и уже в процессе практической работы. Наша новая магистратура впервые объединяет их в целостный образовательный трек", - прокомментировал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.