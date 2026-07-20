В Москве 9 августа пройдет фестиваль спортивных единоборств

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в "Лужниках" в Москве 9 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что посетить фестиваль смогут все желающие - вход свободный. Для гостей подготовили мастер-классы, показательные выступления и автограф-сессии с известными спортсменами.

"На площадке будет работать несколько интерактивных зон: с силомером, батутом, надувной полосой препятствий. Кроме того, гости смогут проверить скорость реакции в кнопочном бою, сразиться в армрестлинге и поучаствовать в других активных занятиях", - уточняется в сообщении.