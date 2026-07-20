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В Москве 9 августа пройдет фестиваль спортивных единоборств

В Москве в "Лужниках" 9 августа пройдет фестиваль спортивных единоборств

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники"
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стадион "Лужники". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в «Лужниках» в Москве 9 августа.
  • Посетить фестиваль смогут все желающие, вход будет свободным.
  • На площадке организуют мастер-классы, показательные выступления, автограф-сессии с известными спортсменами, а также концертную программу и другие активности.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в "Лужниках" в Москве 9 августа, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Фестиваль спортивных единоборств впервые пройдет в Москве 9 августа. Площадка будет расположена в спортивном городке олимпийского комплекса "Лужники" по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 11. Гостей ждут с 12.00 до 17.45", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что посетить фестиваль смогут все желающие - вход свободный. Для гостей подготовили мастер-классы, показательные выступления и автограф-сессии с известными спортсменами.
"На площадке будет работать несколько интерактивных зон: с силомером, батутом, надувной полосой препятствий. Кроме того, гости смогут проверить скорость реакции в кнопочном бою, сразиться в армрестлинге и поучаствовать в других активных занятиях", - уточняется в сообщении.
Согласно сообщению, в течение дня запланирована концертная программа, силовое акробатическое шоу, а также выступления команды международной академии цигуна тайцзи и союза тхэквондо России. Кроме того, можно будет увидеть номера танцевальных коллективов, групп поддержки, выступления в жанре икарийских игр.
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