Лавров встретился с кандидатом на пост Генсека ООН

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с кандидатом в генсекретари ООН, экс-президентом Сенегала Маки Салем и объяснил ему требования России к претендентам на этот пост, сообщили в МИД РФ.