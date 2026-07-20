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Лавров встретился с кандидатом на пост Генсека ООН - РИА Новости, 20.07.2026
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19:44 20.07.2026 (обновлено: 19:55 20.07.2026)
Лавров встретился с кандидатом на пост Генсека ООН

Лавров встретился с экс-президентом Сенегала, претендующим на пост генсека ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров провел встречу с кандидатом в генсекретари ООН, экс-президентом Сенегала Маки Салем.
  • Глава МИД разъяснил Маки Салю требования России к претендентам на пост генсека ООН.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с кандидатом в генсекретари ООН, экс-президентом Сенегала Маки Салем и объяснил ему требования России к претендентам на этот пост, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча Лаврова с экс-президентом Сенегала состоялась в понедельник.
«

"Собеседник представил свою предвыборную программу. Министр разъяснил Маки Салю требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.
Помимо бывшего главы Сенегала, на пост генсека претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт. Срок полномочий действующего генсекретаря Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.
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СенегалРоссияООНСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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