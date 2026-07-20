Лавров встретился с кандидатом на пост Генсека ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров провел встречу с кандидатом в генсекретари ООН, экс-президентом Сенегала Маки Салем.
- Глава МИД разъяснил Маки Салю требования России к претендентам на пост генсека ООН.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с кандидатом в генсекретари ООН, экс-президентом Сенегала Маки Салем и объяснил ему требования России к претендентам на этот пост, сообщили в МИД РФ.
«
"Собеседник представил свою предвыборную программу. Министр разъяснил Маки Салю требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обе стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.
Помимо бывшего главы Сенегала, на пост генсека претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт. Срок полномочий действующего генсекретаря Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.