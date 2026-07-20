Россия готова укреплять отношения с Непалом, заявил Лавров

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова работать с Непалом для укрепления традиционно дружественных отношений между странами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров также выразил уверенность в том, что взаимодействие России и Непала поможет поддержанию стабильности на региональном и международном уровнях.