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Россия готова укреплять отношения с Непалом, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2026
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19:15 20.07.2026
Россия готова укреплять отношения с Непалом, заявил Лавров

Лавров: Россия готова укреплять отношения с Непалом

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия подтвердила готовность работать с Непалом для укрепления дружественных отношений между странами.
  • Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взаимодействие России и Непала поможет поддержанию стабильности на региональном и международном уровнях.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова работать с Непалом для укрепления традиционно дружественных отношений между странами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Согласно сообщению на сайте министерства, Лавров направил непальскому коллеге Шисиру Кханалу поздравительную телеграмму по случаю годовщины дипломатических отношений между странами.
"Отношения России и Непала неизменно носят дружественный характер, опираются на принципы взаимоуважения и учета коренных интересов друг друга. Подтверждаем готовность к совместной работе в целях укрепления двустороннего сотрудничества на благо наших народов", - говорится в тексте телеграммы.
Лавров также выразил уверенность в том, что взаимодействие России и Непала поможет поддержанию стабильности на региональном и международном уровнях.
Семидесятилетие установления дипломатических отношений между Москвой и Катманду отмечается 20 июля.
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