Главы МИД России и КНДР назвали причину деградации обстановки в мире

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"Выражено общее понимание, что основной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и в мире в целом является безответственное поведение США и их союзников, наращивающих провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении о переговорах на сайте МИД России.