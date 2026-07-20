Главы МИД России и КНДР назвали причину деградации обстановки в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи провели переговоры в Москве.
- Министры назвали безответственное поведение США и их союзников главной причиной деградации обстановки вокруг Кореи и в мире.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи назвали безответственное поведение США и союзников главной причиной деградации обстановки вокруг Кореи и в мире, сообщили в МИД РФ.
В понедельник в Москве состоялись переговоры министров.
«
"Выражено общее понимание, что основной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и в мире в целом является безответственное поведение США и их союзников, наращивающих провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении о переговорах на сайте МИД России.
Лавров на встрече с главой МИД КНДР отметил импульс в отношениях стран
27 октября 2025, 11:49