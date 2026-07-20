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Главы МИД России и КНДР назвали причину деградации обстановки в мире - РИА Новости, 20.07.2026
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17:22 20.07.2026
Главы МИД России и КНДР назвали причину деградации обстановки в мире

Лавров и глава МИД КНДР обвинили США и союзников в деградации обстановки в мире

© РИА Новости / Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Татьяна Кукушкина
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи провели переговоры в Москве.
  • Министры назвали безответственное поведение США и их союзников главной причиной деградации обстановки вокруг Кореи и в мире.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи назвали безответственное поведение США и союзников главной причиной деградации обстановки вокруг Кореи и в мире, сообщили в МИД РФ.
В понедельник в Москве состоялись переговоры министров.
«

"Выражено общее понимание, что основной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и в мире в целом является безответственное поведение США и их союзников, наращивающих провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении о переговорах на сайте МИД России.

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В миреРоссияСШАКНДРСергей ЛавровЦой Сон Хи
 
 
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