Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал придать дополнительный импульс сотрудничеству с КНДР - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 20.07.2026
Лавров призвал придать дополнительный импульс сотрудничеству с КНДР

Лавров обсудил с главой МИД КНДР Цой Сон Хи двустороннее сотрудничество

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил о важности придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.
  • Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом и была принята Владимиром Путиным в Кремле.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москве и Пхеньяну важно посмотреть, какой дополнительный импульс можно придать сейчас двустороннему сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.
"Сегодня наша с вами задача, уважаемый товарищ министр, посмотреть, какой дополнительный импульс мы можем придать сотрудничеству как по двусторонним каналам, так и в том, что касается проблем региональной и международной безопасности", - сказал Лавров.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Путин выразил признательность бойцам из КНДР за помощь в Курской области
19 июля, 19:44
 
В миреМоскваРоссияПхеньянСергей ЛавровЦой Сон ХиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала