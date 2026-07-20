Лавров призвал придать дополнительный импульс сотрудничеству с КНДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил о важности придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.
- Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом и была принята Владимиром Путиным в Кремле.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москве и Пхеньяну важно посмотреть, какой дополнительный импульс можно придать сейчас двустороннему сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.
"Сегодня наша с вами задача, уважаемый товарищ министр, посмотреть, какой дополнительный импульс мы можем придать сотрудничеству как по двусторонним каналам, так и в том, что касается проблем региональной и международной безопасности", - сказал Лавров.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.