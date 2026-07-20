Лавров призвал придать дополнительный импульс сотрудничеству с КНДР

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Москве и Пхеньяну важно посмотреть, какой дополнительный импульс можно придать сейчас двустороннему сотрудничеству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.