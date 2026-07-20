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Лавров рассказал о реализации решений, принятых на саммите в Пхеньяне - РИА Новости, 20.07.2026
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11:51 20.07.2026
Лавров рассказал о реализации решений, принятых на саммите в Пхеньяне

Лавров: решения саммита в Пхеньяне последовательно воплощаются в жизнь

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры России и КНДР приняли решения на саммите в Пхеньяне в 2024 году, и они последовательно воплощаются в жизнь, заявил Сергей Лавров.
  • Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом, где ее принял президент РФ Владимир Путин, а также прошла встреча с Сергеем Лавровым.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Решения, одобренные лидерами России и КНДР на саммите в Пхеньяне в 2024 году, последовательно воплощаются в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С саммита в Пхеньяне в июне 2024 года прошло два года, и решения, которые там были одобрены нашими лидерами, последовательно воплощаются в жизнь. Вносим в этот процесс вклад и мы, как внешнеполитические ведомства, в частности, проводя уже третий раунд стратегического диалога", - сказал Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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