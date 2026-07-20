Лавров рассказал о реализации решений, принятых на саммите в Пхеньяне

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры России и КНДР приняли решения на саммите в Пхеньяне в 2024 году, и они последовательно воплощаются в жизнь, заявил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом, где ее принял президент РФ Владимир Путин, а также прошла встреча с Сергеем Лавровым.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Решения, одобренные лидерами России и КНДР на саммите в Пхеньяне в 2024 году, последовательно воплощаются в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С саммита в Пхеньяне в июне 2024 года прошло два года, и решения, которые там были одобрены нашими лидерами, последовательно воплощаются в жизнь. Вносим в этот процесс вклад и мы, как внешнеполитические ведомства, в частности, проводя уже третий раунд стратегического диалога", - сказал Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.

Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.