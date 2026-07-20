Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров проводит встречу в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
- Ранее Владимир Путин принял Цой Сон Хи в Кремле, во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.