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Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 20.07.2026
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11:14 20.07.2026 (обновлено: 17:49 20.07.2026)
Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

РИА Новости: Лавров в Москве проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве. 20 июля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве. 20 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи в Москве. 20 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров проводит встречу в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
  • Ранее Владимир Путин принял Цой Сон Хи в Кремле, во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу в Москве с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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