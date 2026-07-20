Лантратова помогла россиянке получить компенсацию за затягивание дела

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жительнице Пензы получить компенсацию за затягивание судопроизводства по ее обращению, уголовное дело по которому было закрыто в связи с истечением сроков давности.