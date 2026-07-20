Лантратова помогла россиянке получить компенсацию за затягивание дела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла жительнице Пензы получить компенсацию за затягивание судопроизводства.
- В 2014 году мошенники похитили у женщины почти 880 тысяч рублей.
- Было возбуждено уголовное дело, но его закрыли из-за истечения сроков давности.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что помогла жительнице Пензы получить компенсацию за затягивание судопроизводства по ее обращению, уголовное дело по которому было закрыто в связи с истечением сроков давности.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в 2014 году у пожилой жительницы Пензенской области мошенники похитили почти 880 тысяч рублей. Женщина сразу обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Однако поиски преступников не увенчались успехом, а само расследование затянулось на долгий срок и в итоге было закрыто в связи с истечением сроков давности.
"Специалисты нашего аппарата при содействии регионального уполномоченного Владимира Фомина подготовили административное исковое заявление в Пензенский областной суд о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное производство в разумный срок. Суд встал на нашу сторону", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, требования были полностью удовлетворены, и пожилая жительница Пензы получила заслуженную компенсацию из федерального бюджета.
"Благодарю работников областного суда и уполномоченного по правам человека в Пензенской области Владимира Фомина за содействие", - добавила Лантратова.