Рейтинг@Mail.ru
В Кувейте заявили об отражении атаки вражеских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 20.07.2026
В Кувейте заявили об отражении атаки вражеских БПЛА

Армия Кувейта заявила, что ее силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА

© СоцсетиУдар со стороны Ирана по нефтехранилищу в Кувейте
Удар со стороны Ирана по нефтехранилищу в Кувейте - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети
Удар со стороны Ирана по нефтехранилищу в Кувейте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку вражеских БПЛА.
  • Любые взрывы, которые могут быть слышны, — это результат работы ПВО.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаку вражеских БПЛА.
"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских дронов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Согласно сообщению генштаба, любые взрывы, которые могут быть слышны, - это результат работы ПВО.
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Кувейт осудил атаку Ирана на электростанцию и опреснительный комплекс
19 июля, 21:08
 
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала