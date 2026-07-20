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Курение ослабляет действие лекарств, предупредила фармэксперт - РИА Новости, 20.07.2026
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13:31 20.07.2026
Курение ослабляет действие лекарств, предупредила фармэксперт

Милованова: никотин стимулирует выброс адреналина, что снижает эффект препаратов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взаимодействие компонентов табачного дыма с лекарствами может ослаблять действие препаратов и повышать риск побочных эффектов, предупредила фармэксперт и директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.
  • У курящих людей снижается эффективность лекарств от диабета, препаратов для сердца, а также средств от астмы и ХОБЛ.
  • Фармацевтический эксперт рекомендует бросить курить для обеспечения максимальной эффективности лекарственных препаратов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взаимодействие компонентов табачного дыма с лекарствами ослабляет их действие и повышает риск побочных эффектов, предупредила фармэксперт и директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.
"Компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарственным средством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствием этого является изменение концентрации лекарства в органе-мишени и крови, а соответственно, и оказанного им эффекта", - сказала Милованова "Газете.Ru".
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По словам эксперта, никотин стимулирует выброс адреналина, что повышает давление, пульс и уровень глюкозы, а это напрямую влияет на действие многих препаратов. Кроме того, компоненты табачного дыма могут усиливать побочное или токсическое действие препаратов, пояснила Милованова.
У курящих снижается эффективность лекарств от диабета - инсулина и метформина - повышение глюкозы может ослаблять их гипогликемическое действие и ухудшать течение диабета, подчеркнула специалист.
Она также добавила, что препараты для сердца у курящих действуют менее продолжительно, что повышает риск гипертонического криза.
Некоторые антидепрессанты и антипсихотики теряют до половины своей эффективности, из-за чего могут вернуться симптомы депрессии или шизофрении, отметила Милованова.
Средства от астмы и ХОБЛ у курящих выводятся из организма вдвое быстрее - их эффект длится четыре - пять часов вместо обычных 6-12, добавила фармэксперт.
"Обычно врач изменяет дозировку лекарства для курящих, но на самом деле проще и безопаснее просто бросить курить", - заключила Милованова.
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