Курение ослабляет действие лекарств, предупредила фармэксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Взаимодействие компонентов табачного дыма с лекарствами может ослаблять действие препаратов и повышать риск побочных эффектов, предупредила фармэксперт и директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.

У курящих людей снижается эффективность лекарств от диабета, препаратов для сердца, а также средств от астмы и ХОБЛ.

Фармацевтический эксперт рекомендует бросить курить для обеспечения максимальной эффективности лекарственных препаратов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взаимодействие компонентов табачного дыма с лекарствами ослабляет их действие и повышает риск побочных эффектов, предупредила фармэксперт и директор по маркетингу "Озон Фармацевтика" Валентина Милованова.

"Компоненты табачного дыма после всасывания из дыхательных путей могут вступать во взаимодействие с лекарственным средством, изменяя его всасывание, распределение, метаболизм и выведение. Следствием этого является изменение концентрации лекарства в органе-мишени и крови, а соответственно, и оказанного им эффекта", - сказала Милованова "Газете.Ru"

По словам эксперта, никотин стимулирует выброс адреналина, что повышает давление, пульс и уровень глюкозы, а это напрямую влияет на действие многих препаратов. Кроме того, компоненты табачного дыма могут усиливать побочное или токсическое действие препаратов, пояснила Милованова.

У курящих снижается эффективность лекарств от диабета - инсулина и метформина - повышение глюкозы может ослаблять их гипогликемическое действие и ухудшать течение диабета, подчеркнула специалист.

Она также добавила, что препараты для сердца у курящих действуют менее продолжительно, что повышает риск гипертонического криза.

Некоторые антидепрессанты и антипсихотики теряют до половины своей эффективности, из-за чего могут вернуться симптомы депрессии или шизофрении, отметила Милованова.

Средства от астмы и ХОБЛ у курящих выводятся из организма вдвое быстрее - их эффект длится четыре - пять часов вместо обычных 6-12, добавила фармэксперт.