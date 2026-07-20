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Врач назвал болезни, которыми можно заразиться при купании в водоемах - РИА Новости, 20.07.2026
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14:38 20.07.2026
Врач назвал болезни, которыми можно заразиться при купании в водоемах

Тринц: через воду передаются кишечная палочка, ротавирус, амебиаз, гепатит А и Е

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане купаются в Москве
Горожане купаются в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт Даниил Тринц предупредил, что через воду в природных водоемах могут передаваться кишечная палочка, ротавирус, паразиты и инфекции, поражающие нервную систему и сердце.
  • При появлении симптомов, таких как тошнота, рвота, боль в животе, диарея или слабость, после контакта с водой в водоеме необходимо обратиться к врачу.
  • В целях профилактики следует выбирать специально отведенные места для купания и избегать плавания в природных водоемах после проливного дождя, а также не купаться с домашними животными и при наличии повреждений кожи.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кишечная палочка, ротавирус, паразиты и инфекции, поражающие нервную систему и сердце, могут передаваться через воду в природных водоемах, предупредил врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.
"К наиболее распространенным относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция, а также паразитарные болезни, например, амебиаз. Кроме того, такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, которые способны поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и, допустим, нервную систему, сердце, мышцы", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Тринца.
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По словам врача, также есть риск заражения гепатитом А и Е - острыми заболеваниями, при которых поражаются клетки печени.
Тринц отметил, что при случайном проглатывании воды не нужно принимать какие-либо лекарства - достаточно следить за своим состоянием. Если появятся тошнота, рвота, болезненные ощущения в животе, диарея, общая слабость, следует как можно скорее обратиться к терапевту или педиатру, предупредил специалист. Это можно сделать не только очно, но и онлайн, при помощи телемедицинских сервисов, добавил Тринц.
После выхода из водоема следует прополоскать рот кипяченой водой или солевым раствором из аптеки - это позволит механически удалить часть микроорганизмов со слизистой, однако полностью исключить риск инфицирования не поможет, подчеркнул врач.
В целях профилактики стоит выбирать только специально отведенные места для купания, где регулярно проверяют качество воды - списки таких мест обычно публикуются на сайтах государственных органов, предупредил Тринц. Он добавил, что не следует плавать в природном водоеме после проливного дождя, поскольку в это время в него могут попадать сточные воды.
"Важно помнить, что домашние животные тоже могут быть источниками различных инфекций, поэтому нельзя купаться с ними в одном водоеме. Также следует избегать купания при наличии повреждений кожи, поскольку даже небольшая царапина может стать "воротами" для инфекции", - заключил специалист.
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