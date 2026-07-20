Врач назвал болезни, которыми можно заразиться при купании в водоемах

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт Даниил Тринц предупредил, что через воду в природных водоемах могут передаваться кишечная палочка, ротавирус, паразиты и инфекции, поражающие нервную систему и сердце.

При появлении симптомов, таких как тошнота, рвота, боль в животе, диарея или слабость, после контакта с водой в водоеме необходимо обратиться к врачу.

В целях профилактики следует выбирать специально отведенные места для купания и избегать плавания в природных водоемах после проливного дождя, а также не купаться с домашними животными и при наличии повреждений кожи.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кишечная палочка, ротавирус, паразиты и инфекции, поражающие нервную систему и сердце, могут передаваться через воду в природных водоемах, предупредил врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.

"К наиболее распространенным относятся кишечная палочка, ротавирусная инфекция, а также паразитарные болезни, например, амебиаз. Кроме того, такая вода может стать источником энтеровирусных инфекций, которые способны поражать не только желудочно-кишечный тракт, но и, допустим, нервную систему, сердце, мышцы", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Тринца.

По словам врача, также есть риск заражения гепатитом А и Е - острыми заболеваниями, при которых поражаются клетки печени.

Тринц отметил, что при случайном проглатывании воды не нужно принимать какие-либо лекарства - достаточно следить за своим состоянием. Если появятся тошнота, рвота, болезненные ощущения в животе, диарея, общая слабость, следует как можно скорее обратиться к терапевту или педиатру, предупредил специалист. Это можно сделать не только очно, но и онлайн, при помощи телемедицинских сервисов, добавил Тринц.

После выхода из водоема следует прополоскать рот кипяченой водой или солевым раствором из аптеки - это позволит механически удалить часть микроорганизмов со слизистой, однако полностью исключить риск инфицирования не поможет, подчеркнул врач.

В целях профилактики стоит выбирать только специально отведенные места для купания, где регулярно проверяют качество воды - списки таких мест обычно публикуются на сайтах государственных органов, предупредил Тринц. Он добавил, что не следует плавать в природном водоеме после проливного дождя, поскольку в это время в него могут попадать сточные воды.