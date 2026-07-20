Президент КОНМЕБОЛ выдал спойлер по числу участников ЧМ-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет с участием 64 команд.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу турнира.

Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что чемпионат мира в 2030 году пройдет с участием 64 команд.

Мировое первенство в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу турнира.

"Следующий чемпионат пройдет дома! В 2030 году матчи чемпионата мира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это большая возможность отпраздновать столетие мирового первенства проведением турнира с участием 64 сборных", - написал Домингес на странице в соцсети X.

Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершился 19 июля, сборная Испании благодаря голу в дополнительное время обыграла аргентинцев и завоевала трофей. В июле президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что расширение турнира является "огромным успехом", а возможность мечтать о чемпионате мира должен иметь весь мир, а не только Европа и Южная Америка. Он также добавил, что после мирового первенства организация намерена обсудить вопрос увеличения числа участников до 64.