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Президент КОНМЕБОЛ выдал спойлер по числу участников ЧМ-2030 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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21:13 20.07.2026
Президент КОНМЕБОЛ выдал спойлер по числу участников ЧМ-2030

Президент КОНМЕБОЛ заявил, что ЧМ-2030 пройдет с участием 64 команд

© Соцсети ФИФАКубок мира по футболу
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет с участием 64 команд.
  • Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу турнира.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что чемпионат мира в 2030 году пройдет с участием 64 команд.
Мировое первенство в 2030 году пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу турнира.
"Следующий чемпионат пройдет дома! В 2030 году матчи чемпионата мира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это большая возможность отпраздновать столетие мирового первенства проведением турнира с участием 64 сборных", - написал Домингес на странице в соцсети X.
Чемпионат мира 2026 года впервые прошел с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершился 19 июля, сборная Испании благодаря голу в дополнительное время обыграла аргентинцев и завоевала трофей. В июле президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что расширение турнира является "огромным успехом", а возможность мечтать о чемпионате мира должен иметь весь мир, а не только Европа и Южная Америка. Он также добавил, что после мирового первенства организация намерена обсудить вопрос увеличения числа участников до 64.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
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