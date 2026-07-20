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Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом - РИА Новости, 20.07.2026
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10:26 20.07.2026 (обновлено: 10:48 20.07.2026)
Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом

Роспотребнадзор: легионеллезом можно заразиться через фильтры кондиционера

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКондиционер на стене жилого дома
Кондиционер на стене жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кондиционер на стене жилого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вспышка легионеллеза произошла в районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке, подтверждено 72 случая заболевания, более 50 человек были госпитализированы, есть два летальных исхода.
  • Легионеллезом можно заразиться при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, а также из системы централизованного кондиционирования воздуха при несвоевременной замене загрязненных фильтров кондиционеров.
  • Для предотвращения рисков возникновения заболевания ведется мониторинг качества воды в системе холодного и горячего водоснабжения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Риски заражения легионеллезом существуют при несвоевременной замене грязных фильтров систем централизованного кондиционирования, сообщается в канале ведомства на платформе "Макс".
По информации Роспотребнадзора, вспышка "болезни легионеров" произошла в Нью-Йорке в районе Верхний Ист-Сайд. Подтверждено 72 случая заболевания, из которых более 50 потребовали госпитализации. Сообщается о двух летальных исходах.
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"Легионеллезом можно заразиться при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков, из системы централизованного кондиционирования воздуха при несвоевременной замене загрязненных фильтров кондиционеров", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в целях недопущения рисков возникновения заболевания ведется мониторинг качества воды в системе холодного и горячего водоснабжения.
Как отметили в Роспотребнадзоре, для профилактики болезни легионеров важно соблюдать правила технического обслуживания водных систем: регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их подтекания.
Легионеллез - это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку.
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