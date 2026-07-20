Россия в июне почти удвоила покупки китайского картофеля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне Россия увеличила импорт китайского картофеля в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем, достигнув 7,4 миллиона долларов.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт картофеля из Китая в Россию снизился на 42%.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне практически удвоила импорт китайского картофеля – поставки в начале лета оказались в 1,7 раза выше предшествующего месяца, достигнув 7,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
При этом по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом отгрузки из КНР оказались на 42% ниже.
Всего в первом полугодии Россия потратила на импорт этого овоща из Китая 22,4 миллиона долларов, что в 2,2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.
Россия сократила импорт картофеля
7 мая, 11:24