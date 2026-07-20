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Россия в июне почти удвоила покупки китайского картофеля - РИА Новости, 20.07.2026
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08:58 20.07.2026 (обновлено: 09:27 20.07.2026)
Россия в июне почти удвоила покупки китайского картофеля

Россия в июне увеличила в 1,7 раза импорт китайского картофеля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне Россия увеличила импорт китайского картофеля в 1,7 раза по сравнению с предшествующим месяцем, достигнув 7,4 миллиона долларов.
  • По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт картофеля из Китая в Россию снизился на 42%.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия в июне практически удвоила импорт китайского картофеля – поставки в начале лета оказались в 1,7 раза выше предшествующего месяца, достигнув 7,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
При этом по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом отгрузки из КНР оказались на 42% ниже.
Всего в первом полугодии Россия потратила на импорт этого овоща из Китая 22,4 миллиона долларов, что в 2,2 раза меньше аналогичного показателя прошлого года.
Картофель - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Россия сократила импорт картофеля
7 мая, 11:24
 
ЭкономикаРоссияКитай
 
 
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