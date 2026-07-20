Такер Карлсон назвал главу евродипломатии тупой

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас, назвав ее тупой.

По его словам, другие участники ужина также были шокированы тем, насколько Каллас "не информирована" и "по-детски" себя ведет.