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Такер Карлсон назвал главу евродипломатии тупой - РИА Новости, 20.07.2026
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23:05 20.07.2026
Такер Карлсон назвал главу евродипломатии тупой

Такер Карлсон назвал Каллас тупой

© AP Photo / Mohd RasfanГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Mohd Rasfan
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас.
  • Карлсон рассказал, что ужинал с ней в компании дипломатов и другие участники приема тоже были шокированы тем, насколько Каллас "не информирована" и "по-детски" себя ведет.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас, назвав ее тупой.
"Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе", - рассказал Карлсон в своем подкасте.
По его словам, другие участники ужина также были шокированы тем, насколько Каллас "не информирована" и "по-детски" себя ведет.
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