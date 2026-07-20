Такер Карлсон назвал главу евродипломатии тупой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас.
- Карлсон рассказал, что ужинал с ней в компании дипломатов и другие участники приема тоже были шокированы тем, насколько Каллас "не информирована" и "по-детски" себя ведет.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас, назвав ее тупой.
"Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе", - рассказал Карлсон в своем подкасте.
По его словам, другие участники ужина также были шокированы тем, насколько Каллас "не информирована" и "по-детски" себя ведет.