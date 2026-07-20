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Кадыров заявил о симпатиях во время ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
13:00 20.07.2026 (обновлено: 13:06 20.07.2026)
Кадыров заявил о симпатиях во время ЧМ-2026

Кадыров сообщил, что не болел ни за кого на ЧМ, где в спорт вмешивается политика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамзан Кадыров заявил, что не болел полноценно ни за одну команду на чемпионате мира по футболу, отметив, что в спорте присутствует политика.
ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не болел полноценно ни за какую команду на чемпионате мира по футболу, где в спорт вмешивается политика, но отметил, что у него были предпочтения.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.
"За кого болел я? Не скажу, что я болел в полном смысле слова за кого-то в чемпионате, где в спорт вмешивается политика. Скорее, у меня были некоторые предпочтения. Попробуйте отгадать", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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