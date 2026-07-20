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С базы сухопутных сил самообороны Японии в Сайтаме поднимается черный дым - РИА Новости, 20.07.2026
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06:57 20.07.2026
С базы сухопутных сил самообороны Японии в Сайтаме поднимается черный дым

С базы сил самообороны Японии в Сайтаме по соседству с Токио поднимается дым

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Черный дым поднимается с базы сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Сайтама по соседству с Токио.
  • На месте происшествия работают пожарные, подробности и причины случившегося пока неизвестны.
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Черный дым поднимается с базы сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Сайтама по соседству с Токио, сообщил телеканал NHK.
База сил самообороны Асака находится в городе Асака на границе префектуры Сайтама и токийского района Нэрима. Утром в пожарную охрану стали поступать сообщения, что с базы поднимается черный дым.
На месте работают пожарные. Подробности и причины происшествия пока неизвестны.
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