С базы сухопутных сил самообороны Японии в Сайтаме поднимается черный дым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Черный дым поднимается с базы сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Сайтама по соседству с Токио.
- На месте происшествия работают пожарные, подробности и причины случившегося пока неизвестны.
ТОКИО, 20 июл – РИА Новости. Черный дым поднимается с базы сухопутных сил самообороны Японии в префектуре Сайтама по соседству с Токио, сообщил телеканал NHK.
База сил самообороны Асака находится в городе Асака на границе префектуры Сайтама и токийского района Нэрима. Утром в пожарную охрану стали поступать сообщения, что с базы поднимается черный дым.
На месте работают пожарные. Подробности и причины происшествия пока неизвестны.