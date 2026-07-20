В Израиле рассказали, о чем не стоит забывать перед поездкой в страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российским туристам необходимо оформить разрешение на въезд — ETA — перед поездкой в Израиль.
- По прилете в Израиль туристы получают карточку, которую нужно сохранять до конца поездки.
- В поездку в Израиль стоит взять солнцезащитный крем SPF 50+, удобную обувь, головной убор и одежду из натуральных тканей и многоразовую бутылку для воды.
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл – РИА Новости. Российским туристам перед поездкой в Израиль необходимо оформить разрешение на въезд – ETA, без него в страну не пустят, рассказала РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.
"Российским туристам обязательно нужно перед поездкой оформить разрешение на въезд – ETA… К сожалению, без разрешения на въезд посадка в самолет невозможна", - сказала она.
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Кроме того, стоит обратить внимание, что по прилете в Израиль вместо штампа туристы получают карточку, которую нужно сохранять до конца поездки. Она требуется во всех отелях и подтверждает, что путешественник прилетел в страну в качестве туриста.
Глава представительства министерства туризма Израиля в Москве также поделилась какие вещи стоит взять с собой в поездку: солнцезащитный крем SPF 50+, удобную обувь, головной убор и одежду из натуральных тканей и многоразовую бутылку для воды. А вот различные продукты питания, теплые вещи и дроны для съемки фото- и видеоконтента лучше оставить дома.
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