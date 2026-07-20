В Израиле рассказали, о чем не стоит забывать перед поездкой в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июл – РИА Новости. Российским туристам перед поездкой в Израиль необходимо оформить разрешение на въезд – ETA, без него в страну не пустят, рассказала РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.

Глава представительства министерства туризма Израиля в Москве также поделилась какие вещи стоит взять с собой в поездку: солнцезащитный крем SPF 50+, удобную обувь, головной убор и одежду из натуральных тканей и многоразовую бутылку для воды. А вот различные продукты питания, теплые вещи и дроны для съемки фото- и видеоконтента лучше оставить дома.