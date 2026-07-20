В Италии предложили Гвардиоле возглавить сборную страны, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители Итальянской федерации футбола (FIGC) провели встречу с Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную.
- FIGC также рассматривает кандидатуры Андреа Пирло и Роберто Манчини.
- Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, после чего Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера, а Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представители Итальянской федерации футбола (FIGC) провели встречу с испанским тренером Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную, сообщает Sky Sport.
По данным источника, технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо встретились с Гвардиолой в Барселоне в минувшие выходные. Ранее сообщалось, что федерация также рассматривает кандидатуры Андреа Пирло и Роберто Манчини.
Как сообщил президент FIGC Джованни Малаго, в федерации нет разногласий по поводу кандидатуры главного тренера. По словам специалиста, объявление ожидается скоро.
"Мы ведем переговоры, чтобы разобраться в деталях. Еще несколько дней терпения, и вы все узнаете", - сказал он.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго.
Ранее Гвардиола заявил, что в настоящее время не намерен возвращаться к тренерской работе. В конце сезона-2025/26 испанец покинул пост главного тренера "Манчестер Сити", который занимал с лета 2016 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией". Вместе с испанским клубом он трижды выиграл чемпионат Испании, а также по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Испании и три раза - Суперкубок Испании. Во главе "Баварии" Гвардиола трижды становился чемпионом Германии, выигрывал Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и два раза - Кубок Германии.
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