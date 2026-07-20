В Италии предложили Гвардиоле возглавить сборную страны, пишут СМИ

"Мы ведем переговоры, чтобы разобраться в деталях. Еще несколько дней терпения, и вы все узнаете", - сказал он.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго.

Ранее Гвардиола заявил, что в настоящее время не намерен возвращаться к тренерской работе. В конце сезона-2025/26 испанец покинул пост главного тренера "Манчестер Сити", который занимал с лета 2016 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией". Вместе с испанским клубом он трижды выиграл чемпионат Испании, а также по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Испании и три раза - Суперкубок Испании. Во главе "Баварии" Гвардиола трижды становился чемпионом Германии, выигрывал Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и два раза - Кубок Германии.