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В Италии предложили Гвардиоле возглавить сборную страны, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
15:33 20.07.2026 (обновлено: 16:04 20.07.2026)
В Италии предложили Гвардиоле возглавить сборную страны, пишут СМИ

Sky Sport: итальянская федерация футбола провела встречу с Гвардиолой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Хосеп Гвардиола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители Итальянской федерации футбола (FIGC) провели встречу с Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную.
  • FIGC также рассматривает кандидатуры Андреа Пирло и Роберто Манчини.
  • Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, после чего Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера, а Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представители Итальянской федерации футбола (FIGC) провели встречу с испанским тренером Хосепом Гвардиолой, чтобы убедить его возглавить национальную сборную, сообщает Sky Sport.
По данным источника, технический директор FIGC Паоло Мальдини и его советник Леонардо встретились с Гвардиолой в Барселоне в минувшие выходные. Ранее сообщалось, что федерация также рассматривает кандидатуры Андреа Пирло и Роберто Манчини.
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Как сообщил президент FIGC Джованни Малаго, в федерации нет разногласий по поводу кандидатуры главного тренера. По словам специалиста, объявление ожидается скоро.
"Мы ведем переговоры, чтобы разобраться в деталях. Еще несколько дней терпения, и вы все узнаете", - сказал он.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго.
Ранее Гвардиола заявил, что в настоящее время не намерен возвращаться к тренерской работе. В конце сезона-2025/26 испанец покинул пост главного тренера "Манчестер Сити", который занимал с лета 2016 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией". Вместе с испанским клубом он трижды выиграл чемпионат Испании, а также по два раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Кубок Испании и три раза - Суперкубок Испании. Во главе "Баварии" Гвардиола трижды становился чемпионом Германии, выигрывал Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и два раза - Кубок Германии.
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