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Его критиковал даже собственный дед. А он принес Испании золото ЧМ-2026! - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
07:30 20.07.2026
Его критиковал даже собственный дед. А он принес Испании золото ЧМ-2026!

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира по футболу

© REUTERS / Mike SegarФерран Торрес
Ферран Торрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Испании по футболу в дополнительное время одолела команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира 2026 года и стала двукратным победителем турнира. Матч прошел в воскресенье в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде и закончился со счетом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте заколотил под перекладину бесконечно критикуемый нападающий Ферран Торрес, ставший в итоге лучшим игроком главного противостояния на ЧМ-2026 и получивший награду из рук Шакиры.
РИА Новости Спорт — об опальном нападающем, превратившемся за один вечер в героя мирового футбола.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
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Сборная Испании с Кубком мира по футболу - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
ОнлайнИспания заставила рыдать Месси и Аргентину: как прошел финал ЧМ-2026
19 июля, 20:48

Беззубая акула

Не забей накануне форвард "Барселоны", его имя бы вносили в подборки футболистов, проваливших чемпионат мира. Посудите сами:
  • ноль голов в семи матчах перед финалом. Лишь один ассист;
  • кошмар в стартовой встрече против Кабо-Верде (0:0). Ферран запорол два стопроцентных момента;
  • досадная отмена из-за офсайда гола в ворота Саудовской Аравии, когда Торрес буквально молился, чтобы судья засчитал взятие ворот.
В общем, ни о каком менталитете акулы, про который рассуждал воспитанник "Валенсии" в интервью, не шло и речи. Только лавина хейта в сторону нерезультативного нападающего. Помимо этого, добавил испанского стыда… Дед Феррана! Родственник 26-летнего спортсмена буквально "прожарил" внука и благодаря своему ворчанию громыхнул на весь мир. Старику не понравилась игра испанцев в матче с кабовердинцами, а про Торреса дедуля и вовсе высказался жестко: мол, Феррану не стоило переходить к каталонцам, да и поддерживает его на ЧМ-2026 только бабушка, а не он.

Эти слова стали лучшей мотивацией

© REUTERS / Evan VucciФерран Торрес
Ферран Торрес - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Ферран Торрес
«
"Меня много раз критиковали, но судьба дарит прекрасные вещи тем, кто их заслуживает".
На 62-й минуте финала испанец заменил Педри и словно растворился на поле... А на 106-й принес "фурии рохе" первое золото ЧМ за последние 16 лет. Нико Уильямс скинул головой назад, и Торрес пробил так, что не спас бы ни Эмилиано Мартинес, ни любой другой топ-вратарь на планете.
«
"Этот гол для 47 миллионов испанцев, он не только мой или 26 игроков сборной. Верю, что сегодняшний результат был предопределен судьбой. Нам нужно было победить, вдали от наших болельщиков, но мы сделали все возможное, чтобы они почувствовали себя как можно ближе к нам. Все финалы сложны. Когда Лионель Месси играет за соперника, всегда возникает нервозность, но в конечном итоге мы всегда оставались верны себе, играли в свой футбол, и, думаю, сегодня мы это еще раз продемонстрировали".
Так Ферран стал вторым запасным в истории чемпионатов мира, забившим победный гол в финале. И снова пострадала Аргентина с Месси, ведь первым героем стал немец Марио Гетце, автор "золотого гола" в ворота "альбиселесте" на бразильском ЧМ-2014.

Впереди — смена клуба?

Неизвестно, как повлияет успех на ЧМ-2026 на положение чемпиона Англии, Испании, Европы и мира в "Барсе", однако в последнее время слухов о его переходе в стан лучшего клуба Старого Света "Пари Сен-Жермен" становилось все больше и больше. СМИ не только писали, что в трансфере форварда лично заинтересован главный тренер парижан Луис Энрике, которому нравился Ферран еще во времена совместной работе в сборной Испании. Пресса еще указывала на то, что вопрос почти решен: якобы каталонцы согласились отпустить Торреса во Францию за 50 миллионов евро, а сам футболист уже паковал чемоданы.
И тут такая "засада" для "ПСЖ": "золотой гол" на чемпионате мира и автоматический взлет и цены, и статуса Торреса, чье соглашение с "сине-гранатовыми" истекает летом 2027-го. Теперь победителям Лиги чемпионов придется либо раскошелиться, либо попробовать переманить Феррана позже, когда хайп вокруг его имени поутихнет, либо вообще переключиться на другую кандидатуру.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Месси провалил финал на глазах у Овечкина. Испания размазала Аргентину!
Вчера, 01:25
 
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