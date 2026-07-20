В Индонезии призвали ужесточить контроль за иностранцами

ДЖАКАРТА, 20 июл — РИА Новости. Парламент Индонезии призвал ужесточить контроль за иностранцами после убийства жительницы острова Бали, в котором подозревается гражданин Сингапура, проживший в стране около года после истечения срока действия визы.

Поводом для заявления стало расследование убийства жительницы Бали Анжелики Сухерман. По данным полиции Денпасара, главным подозреваемым является гражданин Сингапура, который, как утверждается, находился в Индонезии около года после окончания срока действия разрешения на пребывание.