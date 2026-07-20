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В Индонезии призвали ужесточить контроль за иностранцами - РИА Новости, 20.07.2026
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06:45 20.07.2026
В Индонезии призвали ужесточить контроль за иностранцами

Парламент Индонезии призвал ужесточить контроль за иностранцами после убийства

© РИА Новости / Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкТурист на острове Бали в Индонезии
Турист на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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Турист на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Индонезии призвал ужесточить контроль за иностранцами после убийства жительницы острова Бали.
  • В убийстве подозревается гражданин Сингапура, который находился в Индонезии с просроченной визой около года.
  • Член парламента И Ньоман Парта заявил, что случай должен стать «национальным тревожным сигналом» для системы иммиграционного контроля страны и призвал провести масштабную проверку.
ДЖАКАРТА, 20 июл — РИА Новости. Парламент Индонезии призвал ужесточить контроль за иностранцами после убийства жительницы острова Бали, в котором подозревается гражданин Сингапура, проживший в стране около года после истечения срока действия визы.
Член парламента Индонезии И Ньоман Парта заявил, что этот случай должен стать "национальным тревожным сигналом" для всей системы иммиграционного контроля страны.
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"Если иностранный гражданин находился в Индонезии с просроченной визой в течение года, это свидетельствует о серьезных недостатках системы миграционного контроля. Этот случай должен стать важным уроком", — заявил парламентарий, его слова приводит портал Media Indonesia.
Парта выразил уверенность, что на Бали могут находиться и другие иностранцы с просроченными визами, и призвал провести масштабную проверку, а также усилить взаимодействие иммиграционной службы, полиции, местных властей, традиционных общин и владельцев гостиниц, вилл и других объектов размещения.
Поводом для заявления стало расследование убийства жительницы Бали Анжелики Сухерман. По данным полиции Денпасара, главным подозреваемым является гражданин Сингапура, который, как утверждается, находился в Индонезии около года после окончания срока действия разрешения на пребывание.
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