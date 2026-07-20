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ВС России уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.07.2026
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17:27 20.07.2026 (обновлено: 18:09 20.07.2026)
ВС России уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Днепропетровской области

МО РФ: ВС России уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Днепропетровской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты дронов "Герань" Вооруженных сил России ударили по стоянке с грузовиками в Днепропетровской области.
  • Уничтоженная техника использовалась для перевозки БПЛА и их комплектующих, а также горюче-смазочных материалов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Расчеты дронов "Герань" Вооруженных сил РФ ударили по стоянке с грузовиками, которые использовались для перевозки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Поражение расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" стоянки с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд ВСУ. Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих", - говорится в сообщении.
Кроме того, отдельные автоцистерны были задействованы для перевозки горюче-смазочных материалов и кратковременного хранения производных продуктов нефти, отметили в ведомстве.
"Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - заключили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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