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ВС России уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты дронов "Герань" Вооруженных сил России ударили по стоянке с грузовиками в Днепропетровской области.

Уничтоженная техника использовалась для перевозки БПЛА и их комплектующих, а также горюче-смазочных материалов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Расчеты дронов "Герань" Вооруженных сил РФ ударили по стоянке с грузовиками, которые использовались для перевозки БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

"Поражение расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" стоянки с грузовой техникой в Днепропетровской области , которая использовалась для обеспечения нужд ВСУ . Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих", - говорится в сообщении.

Кроме того, отдельные автоцистерны были задействованы для перевозки горюче-смазочных материалов и кратковременного хранения производных продуктов нефти, отметили в ведомстве.