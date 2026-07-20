Грузия почти на треть нарастила ввоз пшеницы из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грузия увеличила импорт пшеницы из России почти на треть — до 41,8 миллиона долларов в первом полугодии.
- За тот же период Грузия сократила закупки российской кукурузы вдвое — до 4,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Грузия по итогам первого полугодия увеличила импорт пшеницы из России почти на треть - до 42 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в январе-июне было ввезено из России пшеницы на 41,8 миллиона долларов, тогда как в первом полугодии 2025 года импорт достигал 32,3 миллиона. Таким образом, сумма закупок выросла на 29,8% в годовом выражении.
При этом в первом полугодии Грузия вдвое сократила закупки российской кукурузы: до 4,6 миллиона долларов с 9,1 миллиона в январе-июне 2025 года.
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