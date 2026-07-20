Россиянке, пострадавшей при нападении в Грузии, потребуется операция

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлии Нестерюк, пострадавшей при нападении в гостинице в Грузии, предстоит операция.
- У нее диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.
ТБИЛИСИ, 20 июл — РИА Новости. Россиянке Юлии Нестерюк, пострадавшей в результате нападения в гостинице в Кахетии, потребуется операция, однако делать ее в Грузии она не планирует, заявила РИА Новости подруга потерпевшей и очевидица инцидента Владислава Бородина.
"В результате нападения у нее диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Ей предстоит операция, но делать ее здесь она не будет", — сказала Бородина.
Накануне Бородина рассказала РИА Новости, что после конфликта на свадьбе в отеле в Телави мужчина ворвался в номер к туристкам, начал их толкать и ударил одну из них. Пострадавшую доставили в больницу со сломанным носом.
В воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании мужчины по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью иностранной гражданке. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из гостиниц Телави во время свадебного торжества. По версии следствия, между участниками свадьбы и иностранными туристами произошел конфликт, после чего мужчина проник в гостиничный номер и напал на одну из женщин.
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