Россиянке, пострадавшей при нападении в Грузии, потребуется операция

ТБИЛИСИ, 20 июл — РИА Новости. Россиянке Юлии Нестерюк, пострадавшей в результате нападения в гостинице в Кахетии, потребуется операция, однако делать ее в Грузии она не планирует, заявила РИА Новости подруга потерпевшей и очевидица инцидента Владислава Бородина.

"В результате нападения у нее диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Ей предстоит операция, но делать ее здесь она не будет", — сказала Бородина.