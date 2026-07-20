Рейтинг@Mail.ru
В Госавтоинспекции рассказали, как летняя погода влияет на вождение - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 20.07.2026
В Госавтоинспекции рассказали, как летняя погода влияет на вождение

Госавтоинспекция: середина лета – период повышенной сложности для водителей

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииГосавтоинспекция МВД России
Госавтоинспекция МВД России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Госавтоинспекция МВД России
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Середина лета традиционно становится периодом повышенной сложности для российских водителей: аномальная жара, сменяющаяся мощными ливнями, а также резкие перепады атмосферного давления создают серьезные вызовы, напрямую влияя на аварийность, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что погодные качели требуют от автомобилистов кардинального пересмотра привычной манеры вождения. Это связано с тем, что высокая температура воздуха действует на организм угнетающе: возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, быстрее наступает утомление, притупляется внимание и замедляется реакция. Особенно остро это проявляется в ходе длительных путешествий, когда накопленная усталость напрямую влияет на способность водителя адекватно оценивать меняющуюся обстановку.
"Особенно внимательными водителям следует быть в дни проливных дождей. Осадки резко ухудшают видимость дороги, увеличивают тормозной путь и критически снижают сцепные свойства шин с асфальтобетонным покрытием. В таких условиях настоятельно рекомендуется заблаговременно снижать скорость до минимальной, выдерживать увеличенную дистанцию и боковой интервал, а также исключить резкие движения рулем и торможения. Если интенсивность осадков полностью перекрывает обзор, единственным верным решением будет прекращение движения и остановка в разрешенном месте до улучшения погоды", - объяснил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.
Особую бдительность стоит проявить в первые минуты дождя после долгой засухи. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, в этот период на покрытии образуется опасная пленка из воды, дорожной пыли и нефтепродуктов, превращающая трассу в подобие катка. Вероятность потери управления в этот момент возрастает многократно.
Кроме того, водителей предупредили о коварном оптическом эффекте, характерном для летнего зноя, — мираже на асфальте. Сильный нагрев дорожного полотна создает иллюзию водной глади впереди. В Госавтоинспекции отметили, что подобная зрительная "обманка" способна серьезно дезориентировать водителя, особенно на высокой скорости, и призвали не совершать необоснованных маневров и не менять резко скоростной режим.
В Госавтоинспекции резюмировали, что ключ к безопасности в летний период — это соблюдение скоростного режима, дистанции и непрерывный мониторинг дорожной ситуации. Выполнение этих элементарных правил, как показала практика, позволяет свести к минимуму риск возникновения автоаварий даже в самых непредсказуемых погодных условиях.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ГАИГИБДД МВД РФДПС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала