В Госавтоинспекции рассказали, как летняя погода влияет на вождение

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Середина лета традиционно становится периодом повышенной сложности для российских водителей: аномальная жара, сменяющаяся мощными ливнями, а также резкие перепады атмосферного давления создают серьезные вызовы, напрямую влияя на аварийность, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что погодные качели требуют от автомобилистов кардинального пересмотра привычной манеры вождения. Это связано с тем, что высокая температура воздуха действует на организм угнетающе: возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, быстрее наступает утомление, притупляется внимание и замедляется реакция. Особенно остро это проявляется в ходе длительных путешествий, когда накопленная усталость напрямую влияет на способность водителя адекватно оценивать меняющуюся обстановку.

"Особенно внимательными водителям следует быть в дни проливных дождей. Осадки резко ухудшают видимость дороги, увеличивают тормозной путь и критически снижают сцепные свойства шин с асфальтобетонным покрытием. В таких условиях настоятельно рекомендуется заблаговременно снижать скорость до минимальной, выдерживать увеличенную дистанцию и боковой интервал, а также исключить резкие движения рулем и торможения. Если интенсивность осадков полностью перекрывает обзор, единственным верным решением будет прекращение движения и остановка в разрешенном месте до улучшения погоды", - объяснил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.

Особую бдительность стоит проявить в первые минуты дождя после долгой засухи. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, в этот период на покрытии образуется опасная пленка из воды, дорожной пыли и нефтепродуктов, превращающая трассу в подобие катка. Вероятность потери управления в этот момент возрастает многократно.

Кроме того, водителей предупредили о коварном оптическом эффекте, характерном для летнего зноя, — мираже на асфальте. Сильный нагрев дорожного полотна создает иллюзию водной глади впереди. В Госавтоинспекции отметили, что подобная зрительная "обманка" способна серьезно дезориентировать водителя, особенно на высокой скорости, и призвали не совершать необоснованных маневров и не менять резко скоростной режим.

В Госавтоинспекции резюмировали, что ключ к безопасности в летний период — это соблюдение скоростного режима, дистанции и непрерывный мониторинг дорожной ситуации. Выполнение этих элементарных правил, как показала практика, позволяет свести к минимуму риск возникновения автоаварий даже в самых непредсказуемых погодных условиях.