Памфилова рассказала об организации голосования в ЕДГ-2026 вне помещений

Краткий пересказ от РИА ИИ Голосование вне помещений становится важным механизмом обеспечения избирательных прав россиян в условиях военного положения в отдельных регионах.

Время проведения голосования вне помещения, маршруты и порядок работы избиркомов в ЕДГ-2026 будут определяться избирательными комиссиями с учетом реальной ситуации на территории.

Гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме, упрощения избирательных процедур не произойдет.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование вне помещений в условиях действия в отдельных регионах военного положения становится важным механизмом обеспечения избирательных прав россиян, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Сейчас в особых условиях проведения выборов в отдельных регионах голосование вне помещения становится одним из важных механизмов обеспечения избирательных прав наших граждан. Именно поэтому в период действия военного положения предусмотрена возможность максимально гибкой организации голосования с учетом складывающейся обстановки", - сказала глава ЦИК России.

Памфилова отметила, что время проведения голосования вне помещения для голосования, конкретные маршруты, порядок работы избиркомов в ЕДГ-2026 будут определять сами избирательные комиссии во взаимодействии с правоохранительными органами, органами государственной власти субъектов РФ и другими компетентными структурами, исходя из реальной ситуации на конкретной территории.

"При этом, и я хочу это подчеркнуть, никакого упрощения избирательных процедур не произойдет. Все гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме. Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней", - подчеркнула она.