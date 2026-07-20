Памфилова рассказала об организации голосования в ЕДГ-2026 вне помещений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голосование вне помещений становится важным механизмом обеспечения избирательных прав россиян в условиях военного положения в отдельных регионах.
- Время проведения голосования вне помещения, маршруты и порядок работы избиркомов в ЕДГ-2026 будут определяться избирательными комиссиями с учетом реальной ситуации на территории.
- Гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме, упрощения избирательных процедур не произойдет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование вне помещений в условиях действия в отдельных регионах военного положения становится важным механизмом обеспечения избирательных прав россиян, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Сейчас в особых условиях проведения выборов в отдельных регионах голосование вне помещения становится одним из важных механизмов обеспечения избирательных прав наших граждан. Именно поэтому в период действия военного положения предусмотрена возможность максимально гибкой организации голосования с учетом складывающейся обстановки", - сказала глава ЦИК России.
Памфилова отметила, что время проведения голосования вне помещения для голосования, конкретные маршруты, порядок работы избиркомов в ЕДГ-2026 будут определять сами избирательные комиссии во взаимодействии с правоохранительными органами, органами государственной власти субъектов РФ и другими компетентными структурами, исходя из реальной ситуации на конкретной территории.
"При этом, и я хочу это подчеркнуть, никакого упрощения избирательных процедур не произойдет. Все гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме. Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней", - подчеркнула она.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысяч кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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