Голикова: культура создает основу доверия между Россией и Китаем

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова приняла участие в российско-китайском просветительском проекте "Добрые соседи", приуроченном к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией

и Китайской Народной Республикой.

В своем обращении Голикова рассказала о развитии культурного сотрудничества России

и Китая, отметив, что гуманитарные связи являются одной из ключевых основ стратегического партнёрства двух государств и способствуют укреплению взаимного доверия между народами.

По её словам, важным этапом взаимодействия стали перекрёстные Годы культуры России и Китая, в рамках которых состоялись сотни совместных мероприятий – гастролей, выставок, фестивалей, образовательных инициатив и культурных проектов, объединивших миллионы людей.

Особое внимание Голикова уделила развитию совместных проектов в сфере культуры, кинематографа, архивного дела и образования, подчеркнув, что уважение к исторической памяти, культурному наследию и традиционным ценностям остаётся прочной основой российско-китайского сотрудничества.

"Культура наглядно показывает нам главное: дружба государств укрепляется, когда люди встречаются – на сцене, в музее, в кино, в университете, на фестивале. Там, где есть живой контакт, меньше шансов для недоверия и больше пространства для нормального человеческого разговора", – заявила Голикова.

Проект "Добрые соседи" создан Радио Sputnik, холдингом ON Медиа, Медиакорпорацией Китая (CMG) и телеканалом "Известия". Он посвящён ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодёжную политику. Съёмки видеоподкаста проходили в Москве

и Пекине, что позволило создать единое медиапространство для открытого диалога российских и китайских участников проекта.

Ведущими проекта также стали Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, официальный представитель МИД России Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Проект реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества

и Российского военно-исторического общества.

Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik,

на просветительском портале "Хроники времени" холдинга ON Медиа, а также в эфире

и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция

с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.

ON Медиа (ранее – МТС Медиа) – контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.

Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входят Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (CNR)

и Международное радио Китая (CRI).