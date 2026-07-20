"Жизнь настолько короткая, что страшно": куда пропала Лала Крамаренко

Еще несколько лет назад Лала Крамаренко выиграла чемпионат России и была яркой индивидуальностью с огромными перспективами. Сейчас эта самобытная гимнастка с уникальными данными пропала из виду - она не входит в основную сборную России и не ездит на международные старты, о которых так мечтала. РИА Новости рассказывает, что случилось с любимицей Ирины Винер.

"Она не вторая после Кабаевой, она такая же"

"И на воде я сидела, и на трех финиках. Два года принимала слабительные", - так Крамаренко призналась в интервью Яне Батыршиной, что боролась со своей фигурой практически всю спортивную карьеру.

Преимущество в российской гимнастике всегда было у высоких девушек с длинными ногами и руками, тонкой костью. Не очень высокая фигуристая Лала с мягкими изгибами тела в этот стандарт не вписывалась, но сумела пробиться ему вопреки.

Ее отличительные особенности - уникальная стопа с высоченным подъемом, невероятные повороты и гибкость. Несмотря на общепринятый шаблон, уже в пятнадцать лет Лала выиграла три золотых медали на первом в истории чемпионате мира среди юниорок. Характер заставил полюбить ее главного тренера сборной Ирину Винер.

"Крамаренко - девушка с формами? Какая красота! Для меня это сначала было не эстетично, а потом я на это дело как-то перестала обращать внимание. Она не просто вторая после Кабаевой, она такая же", - заявила Винер в интервью Надежде Стрелец.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, к слову, тоже была нестандартной спортсменкой с точки зрения привычных норм. Но она сумела конвертировать свою индивидуальность в победы, всемирную славу и народную любовь.

"И эту цыганку возьмите!"

У Кабаевой и Крамаренко довольно много общего и помимо женственной фигуры. Обе восточные красавицы - у Алины татарские, узбекские и русские корни, у Лалы - азербайджанские и русские. Отец Кабаевой был футболистом, играл за ташкентский "Пахтакор". Отец Крамаренко сейчас тренирует вратарей в московском ЦСКА. Обе с хорошими спортивными данными - мама Алины играла в волейбол, мама Лалы занималась биатлоном.

Крамаренко провела детство в Баку, где и начала заниматься гимнастикой. В Новогорск ее взяли отчасти по протекции отца, когда он приехал работать в московский клуб. Дмитрий набрался смелости и подошел к тренеру Амине Зариповой, попросил взглянуть на его дочерей - у Лалы есть еще сестра-двойняшка Диана, и тренировались они вместе. Зариповой понравились обе девочки, но Диана через несколько дней бросила гимнастику - сказала, что такое ОФП, как принято в Новогорске, она не выдержит. Лала же осталась и попала в группу к молодому специалисту Ляйсан Савицкой.

© Фото : Из личного архива Лалы Крамаренко Лала Крамаренко и Ирина Винер © Фото : Из личного архива Лалы Крамаренко Лала Крамаренко и Ирина Винер

В гимнастике есть практика, что совсем юные могут показать себя во время 30-секундных пауз на больших турнирах. Девочки выходят на ковер с короткими яркими номерами, пока взрослым спортcменкам выставляют оценки. Один такой выход Крамаренко запомнился Винер, и она пригласила ее на следующие показательные со словами "и эту цыганку возьмите".

Крамаренко привнесла в гимнастику новые тренды - придумала и запатентовала под своим именем уникальный пируэт, экспериментировала с образами для выступлений, красила волосы серебристой акриловой краской, чтобы добиться полного слияния грима, купальника и музыки. Почти вся ее взрослая карьера пришлась на время, когда сборную России отстранили от международных соревнований, и эта невозможность показать себя и завоевать титулы чемпионки Европы, мира и Олимпийских игр - действительно большая боль Лалы. При этом она не стала менять российское спортивное гражданство на другое, хотя имела возможность перейти под флаг Азербайджана.

"Врачи давали только 50%"

"Самая большая боль - что я не смогла съездить на Олимпиаду. В тот сезон я даже заговорить об этом не могла, сразу начинала плакать", - искренне признавалась Лала Батыршиной.

В ее жизни могло случиться уже две Олимпиады - в Токио и в Париже. На первую она не поехала, потому что была только третьим номером в сборной России после сестер Авериных. На вторую не попала, потому что действовало отстранение российских спортсменов от международных стартов. Кроме того, в 2024 году у Крамаренко случилась жуткая травма, почти похоронившая ее карьеру - разрыв мениска. С сильной болью она выиграла две золотых медали на Играх БРИКС, включая многоборье, а потом легла под нож хирурга.

"Решение о проведении операции в Москве на правах отца принимал я. Даже ведущие немецкие специалисты, к которым мы обращались, в контексте профессионального спорта посчитали травму очень непростой - давали только 50-процентную вероятность того, что Лала будет выступать на прежнем уровне", - рассказал отец гимнастки Дмитрий Крамаренко.

Лала прошла через длительное восстановление и лишь осенью 2025 года объявила, что попробует вернуться на ковер. Ей предстояло начинать с нуля - выступать на чемпионате Москвы, отбираться на чемпионат России и пробиваться в сборную. Эта мотивация окончательно окрепла, когда Крамаренко дали нейтральный статус и право выступать на международных стартах.

Чуда не произошло - на чемпионате России в марте 2026 года Лала не сумела даже отобраться в финал многоборья. Слишком большой перерыв в целом, плюс перед этими соревнованиями она мало тренировалась, а звенящая форма возможна только как результат непрерывных интенсивных тренировок. К тому же после ухода с поста главного тренера сборной Винер позиции Лалы в судейском корпусе стали довольно неустойчивыми.

Станет как Zivert?

Главный тренер сборной Татьяна Сергаева говорила после чемпионата России, что она хотела бы видеть Крамаренко в национальной команде, потому что вины спортсменки в тяжелой травме нет, и ее нужно поддержать, в итоговый список на новый сезон Лала не вошла. Неудивительно, что она сама критично восприняла свою форму и пыталась сконцентрироваться не на недостижимом пока первом месте, а на радости, которую может подарить зрителям. Но и трагические нотки в ее ассоциировании себя с потерявшим слух композитором Бетховеном явственно звучат.

"Из новых упражнений мне ближе всего лента, потому что это "Лунная соната" Бетховена. Он потерял слух и написал "Лунную сонату". Конечно, очень много моментов, связанных со мной и моим состоянием, были переложены на эту программу. Сложно переживать, когда у тебя что-то не получается, что-то болит. Я понимаю, что я взрослая гимнастка, и зрители не должны видеть моих проблем, потому что они приходят на спектакль", - говорила Крамаренко Sport24.

С чемпионата России прошло уже почти четыре месяца. Крамаренко не участвовала в чемпионате Европы, естественно, нет ее и в заявке на грядущий чемпионат мира. В ее социальных сетях все больше модельных фотографий, а не снимков из зала, хотя она по-прежнему продолжает тренироваться. В частности, Лала выступала в Санкт-Петербурге на пластическом спектакле "Наваждение" 9 июля 2026 года - была в уже знакомом ей по прошлым концертам образе Коко Шанель.

А еще по данным из открытых источников РУСАДА в июне 2026 года взяло гимнастку под усиленный допинг-контроль. Это отчасти формальность, которая может коснуться любого спортсмена, официально не завершившего карьеру.