Гарбузов: в бизнес-центре по программе МПТ в Москве завершают монтаж фасада

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Монтаж фасадных конструкций завершают в строящемся в Москве бизнес-центре по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр городского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Объект появится на Магистральной улице в Хорошевском районе.

"Для сбалансированного развития города важно, чтобы новые рабочие места появлялись там же, где формируются современные кварталы жилой застройки. Эту задачу решает программа МПТ. В ее рамках строится деловой объект общей площадью 18,7 тысячи квадратных метров, который дополнит городскую инфраструктуру и после ввода в эксплуатацию обеспечит создание свыше 500 рабочих мест для жителей столицы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Мосгосстройнадзор контролирует реализацию проекта на всех этапах.

Председатель организации Антон Слободчиков указал, что бизнес-центр выполнен в виде 23 блоков кубической формы. Офисы занимают 14,8 тысячи квадратных метров. Внутри здания — помещения с панорамными террасами, а центральной частью станет атриум под светопрозрачным куполом. Инспекторы комитета провели на площадке третью выездную проверку. Помимо этого, специалисты регулярно проводят консультации для застройщика.

В пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики отметили, что реализация проектов по программе МПТ способствует созданию новых точек деловой активности по всей столице.

Заместитель генерального директора по девелопменту ГК ФСК Ольга Скоморохова подчеркнула, что компании важно создать востребованную точку для жителей. Так, бизнес-центр на Магистральной улице находится рядом со Звенигородским шоссе. А за счет гибкой планировки можно организовать и обычные офисы, и коворкинги, и переговорные, и зоны для конференций.

Программа стимулирования создания мест приложения труда осуществляют уже шесть лет. За это время она охватила практически все районы Москвы. Планируется построить свыше 300 зданий площадью 9,7 миллиона квадратных метров. Среди них — промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

В целом на развитие столицы привлекут более 3,5 триллиона рублей. Это позволит создать около 450 тысяч рабочих мест практически во всех сферах экономики Москвы.