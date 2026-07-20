Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп лично вручил главный трофей чемпионата мира сборной Испании.

На церемонию награждения вышли глава FIFA Джанни Инфантино и главы государств, принимавших матчи ЧМ‑2026: американский лидер Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси, США), 20 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично вручил главный трофей чемпионата мира сборной Испании, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.

На церемонию награждения Испании Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино, а также все три главы государств, принимавших матчи ЧМ‑2026: американский лидер Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.

После этого Трамп вместе с Инфантино вынесли главный трофей – кубок мира. Награду капитану победившей сборной Родриго Эрнандесу Трамп вручил лично, а затем поздравил других футболистов команды, задержавшись на подиуме на несколько минут.

Ранее Трамп критиковал Карни за недостаточные действия канадских властей по борьбе с лесными пожарами, дым от которых поставил под угрозу проведение нескольких матчей в США.