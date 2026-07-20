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Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
02:33 20.07.2026
Трамп лично вручил Кубок мира сборной Испании

Трамп лично вручил главный трофей ЧМ-2026 сборной Испании

© REUTERS / Dylan MartinezЦеремония награждения ЧМ-2026
Церемония награждения ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Церемония награждения ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп лично вручил главный трофей чемпионата мира сборной Испании.
  • На церемонию награждения вышли глава FIFA Джанни Инфантино и главы государств, принимавших матчи ЧМ‑2026: американский лидер Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.
ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси, США), 20 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично вручил главный трофей чемпионата мира сборной Испании, передает корреспондент РИА Новости со стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.
На церемонию награждения Испании и Аргентины вышли глава FIFA Джанни Инфантино, а также все три главы государств, принимавших матчи ЧМ‑2026: американский лидер Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни.
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После этого Трамп вместе с Инфантино вынесли главный трофей – кубок мира. Награду капитану победившей сборной Родриго Эрнандесу Трамп вручил лично, а затем поздравил других футболистов команды, задержавшись на подиуме на несколько минут.
Ранее Трамп критиковал Карни за недостаточные действия канадских властей по борьбе с лесными пожарами, дым от которых поставил под угрозу проведение нескольких матчей в США.
Перед финалом ЧМ-2026 Трамп не стал отвечать на вопрос, за кого будет болеть, но отметил, что глава Аргентины – его друг, и добавил, что трудно делать ставку против аргентинского футболиста Лионеля Месси.
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ФутболСШАИспанияАргентинаДональд ТрампДжанни ИнфантиноМарк КарниМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Родриго ЭрнандесЛионель МессиСпорт
 
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