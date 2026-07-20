Испанцы и аргентинцы сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании и сборная Аргентины сыграют дополнительное время в финальном матче чемпионата мира по футболу.
- Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет после 90 минут основного времени остался ничейным — 0:0.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборные Испании и Аргентины сыграют дополнительное время в финальном матче чемпионата мира по футболу.
Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет после 90 минут основного времени не открыт.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, всего "альбиселесте" побеждали на турнире три раза и трижды проигрывали в решающем матче. Сборная Испании во второй раз играет в финале, "красная фурия" брала золото в 2010 году.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)