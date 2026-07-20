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Испанцы и аргентинцы сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
00:17 20.07.2026 (обновлено: 01:15 20.07.2026)
Испанцы и аргентинцы сыграют дополнительное время в финале ЧМ-2026

Сборные Испании и Аргентины сыграют дополнительное время в финале ЧМ

© REUTERS / MARK J REBILASГрубый фол Энцо Фернандеса
Грубый фол Энцо Фернандеса - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / MARK J REBILAS
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании и сборная Аргентины сыграют дополнительное время в финальном матче чемпионата мира по футболу.
  • Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет после 90 минут основного времени остался ничейным — 0:0.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сборные Испании и Аргентины сыграют дополнительное время в финальном матче чемпионата мира по футболу.
Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке, счет после 90 минут основного времени не открыт.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, всего "альбиселесте" побеждали на турнире три раза и трижды проигрывали в решающем матче. Сборная Испании во второй раз играет в финале, "красная фурия" брала золото в 2010 году.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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