Де ла Фуэнте: Испания должна была решать исход финала ЧМ гораздо раньше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что игра вратаря Эмилиано Мартинеса помешала испанцам решить исход финала чемпионата мира в основное время.
- Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира.
- Вратарь Эмилиано Мартинес отразил 12 ударов по воротам, из которых 10 — в основное время, что стало рекордом мировых первенств.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Игра вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса помешала испанцам решить исход финала чемпионата мира по футболу в основное время, заявил главный тренер испанской национальной команды Луис де ла Фуэнте.
"Думаю, исход игры должен был решиться гораздо раньше, сейвы Дибу помешали нам выиграть раньше. Мы должны были выйти вперед раньше, но это финал чемпионата мира, и даже против десяти человек приходится терпеть, а мы готовы ко всему. После игры некоторые игроки спросили меня, что нам еще нужно выиграть. И я ответил: игру в сентябре. Нам еще многое предстоит выиграть. А в дополнительное время я сказал им, что мы должны продолжать в том же духе, что мы играем лучше", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Приз лучшему игроку турнира получил полузащитник сборной Испании Родри. Он же признавался лучшим по итогам победного для Испании Евро-2024 и получил в том году приз лучшему игроку года по версии журнала France Football - "Золотой мяч".
"Он может выиграть "Золотой мяч", но и другие наши игроки тоже могут", - добавил тренер.