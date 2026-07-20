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Де ла Фуэнте: Испания должна была решать исход финала ЧМ гораздо раньше - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
08:27 20.07.2026
Де ла Фуэнте: Испания должна была решать исход финала ЧМ гораздо раньше

Де ла Фуэнте: сборная Испании должна была решать исход финала ЧМ гораздо раньше

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что игра вратаря Эмилиано Мартинеса помешала испанцам решить исход финала чемпионата мира в основное время.
  • Сборная Испании победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира.
  • Вратарь Эмилиано Мартинес отразил 12 ударов по воротам, из которых 10 — в основное время, что стало рекордом мировых первенств.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Игра вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса помешала испанцам решить исход финала чемпионата мира по футболу в основное время, заявил главный тренер испанской национальной команды Луис де ла Фуэнте.
Сборная Испании в воскресенье в финале победила команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время и выиграла чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Мартинес отразил 12 ударов по воротам, из которых 10 - в основное время, что стало рекордом мировых первенств.
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"Думаю, исход игры должен был решиться гораздо раньше, сейвы Дибу помешали нам выиграть раньше. Мы должны были выйти вперед раньше, но это финал чемпионата мира, и даже против десяти человек приходится терпеть, а мы готовы ко всему. После игры некоторые игроки спросили меня, что нам еще нужно выиграть. И я ответил: игру в сентябре. Нам еще многое предстоит выиграть. А в дополнительное время я сказал им, что мы должны продолжать в том же духе, что мы играем лучше", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Приз лучшему игроку турнира получил полузащитник сборной Испании Родри. Он же признавался лучшим по итогам победного для Испании Евро-2024 и получил в том году приз лучшему игроку года по версии журнала France Football - "Золотой мяч".
"Он может выиграть "Золотой мяч", но и другие наши игроки тоже могут", - добавил тренер.
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