В ФРГ на церемонии памяти участников заговора против Гитлера произошло ЧП

Краткий пересказ от РИА ИИ Потомок участников немецкого антигитлеровского сопротивления Тобиас Коренке попытался помешать возложению венка партии «Альтернатива для Германии» на официальной церемонии памяти участников покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года в Берлине.

Инцидент произошел во внутреннем дворе Бендлерблока, где ежегодно проходят памятные мероприятия, посвященные сопротивлению нацистскому режиму.

Критики обвиняют партию «Альтернатива для Германии» в попытках использовать память о сопротивлении в политических целях.

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Потомок участников немецкого антигитлеровского сопротивления Тобиас Коренке попытался помешать возложению венка правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на официальной церемонии памяти участников покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года в Берлине, пишет газета Потомок участников немецкого антигитлеровского сопротивления Тобиас Коренке попытался помешать возложению венка правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на официальной церемонии памяти участников покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года в Берлине, пишет газета Bild

"В понедельник Тобиас Коренке, внучатый племянник участников антинацистского Сопротивления Дитриха и Клауса Бонхефферов, вмешался в церемонию в берлинском Бендлерблоке, когда представители партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) собирались возложить венок", - отмечает Bild

По данным издания, инцидент произошел во внутреннем дворе Бендлерблока, где ежегодно проходят официальные памятные мероприятия, посвященные сопротивлению нацистскому режиму. Коренке ранее неоднократно критиковал АдГ, заявляя, что его предки выступали против ценностей, которые, по его мнению, представляет эта партия.

Газета отмечает, что произошедшее, вероятно, вновь обострит дискуссию о том, кто вправе апеллировать к наследию немецкого Сопротивления. АдГ уже несколько лет участвует в памятных мероприятиях 20 июля, однако критики обвиняют партию в попытках использовать память о сопротивлении в политических целях.

Двадцатого июля 1944 года группа немецких офицеров во главе с полковником Клаусом Шенком графом фон Штауффенбергом предприняла попытку убить Адольфа Гитлера, заложив бомбу в его штаб-квартире "Волчье логово". Заговорщики рассчитывали после гибели Гитлера совершить государственный переворот и свергнуть нацистский режим, однако покушение провалилось - Гитлер выжил, а большинство участников заговора были казнены.