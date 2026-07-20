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Глава ФШР оценил шансы Илюмжинова вернуться на пост президента FIDE - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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20:06 20.07.2026
Глава ФШР оценил шансы Илюмжинова вернуться на пост президента FIDE

Филатов: сложно понять, отношение шахматного сообщества к возвращению Илюмжинова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Федерации шахмат России Андрей Филатов
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсан Илюмжинов стал кандидатом на выборах президента FIDE, которые пройдут в сентябре в Самарканде.
  • Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выразил сложность в понимании отношения шахматного сообщества к возвращению Илюмжинова.
  • Аркадий Дворкович является кандидатом от Федерации шахмат России на выборах президента FIDE.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил РИА Новости о сложностях с пониманием, как шахматное сообщество отнесется к возвращению экс-президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова.
Ранее Илюмжинов стал кандидатом на выборах президента FIDE, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в сентябре. Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.
"Это покажут только выборы, - ответил Филатов на вопрос о шансах Илюмжинова на выборах. - Мне сложно понять, как шахматное сообщество отнесется к возвращению Кирсана Николаевича. Обычно сложно дважды войти в одну и ту же реку. Но я верю в то, что люди, наверное, знают, что делают. Федерация шахмат России определилась со своим кандидатом. Это Аркадий Владимирович Дворкович. Но чем больше ярких людей, тем, наверное, лучше", - отметил собеседник агентства.
С 2018 года FIDE возглавляет Дворкович, его заместителем является 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.
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