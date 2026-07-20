Глава ФШР оценил шансы Илюмжинова вернуться на пост президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирсан Илюмжинов стал кандидатом на выборах президента FIDE, которые пройдут в сентябре в Самарканде.
- Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выразил сложность в понимании отношения шахматного сообщества к возвращению Илюмжинова.
- Аркадий Дворкович является кандидатом от Федерации шахмат России на выборах президента FIDE.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил РИА Новости о сложностях с пониманием, как шахматное сообщество отнесется к возвращению экс-президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова.
Ранее Илюмжинов стал кандидатом на выборах президента FIDE, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в сентябре. Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.
"Это покажут только выборы, - ответил Филатов на вопрос о шансах Илюмжинова на выборах. - Мне сложно понять, как шахматное сообщество отнесется к возвращению Кирсана Николаевича. Обычно сложно дважды войти в одну и ту же реку. Но я верю в то, что люди, наверное, знают, что делают. Федерация шахмат России определилась со своим кандидатом. Это Аркадий Владимирович Дворкович. Но чем больше ярких людей, тем, наверное, лучше", - отметил собеседник агентства.
С 2018 года FIDE возглавляет Дворкович, его заместителем является 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.