Глава ФШР оценил шансы Илюмжинова вернуться на пост президента FIDE

Ранее Илюмжинов стал кандидатом на выборах президента FIDE, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в сентябре. Он возглавлял организацию с 1995 по 2018 год.

"Это покажут только выборы, - ответил Филатов на вопрос о шансах Илюмжинова на выборах. - Мне сложно понять, как шахматное сообщество отнесется к возвращению Кирсана Николаевича. Обычно сложно дважды войти в одну и ту же реку. Но я верю в то, что люди, наверное, знают, что делают. Федерация шахмат России определилась со своим кандидатом. Это Аркадий Владимирович Дворкович. Но чем больше ярких людей, тем, наверное, лучше", - отметил собеседник агентства.